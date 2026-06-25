Influenza B es ahora el segundo virus de mayor circulación y positividad de virus respiratorios se cifra en un 53,3%

“Si bien la positividad se observa inferior a la reportada en la semana previa, queremos dar cuenta de que la cantidad o el número absoluto de muestras positivas para virus de la influenza A es superior al de la semana anterior y está afectando principalmente al grupo poblacional que tiene entre 5 y 14 años”.

La aseveración es de Jorge Vilches, jefe de Epidemiología, quien junto a la coordinadora Valentina Pino entregó el reporte semanal de la Campaña de Invierno 2026 correspondiente a la semana epidemiológica 24 (14 al 20 de junio).

Según detalló Vilches, el total de muestras para virus respiratorios alcanzó un 53,3% de positividad, cifra superior a lo registrado al período anterior, siendo así la semana “más alta de lo que llevamos registrado durante el año 2026″.

Entre los principales agentes en circulación, Vilches señaló que en primer lugar está la influenza A con un 28,7% de positividad. Junto con esto, detalló que el cambio principal para esta semana es que el virus de la Influenza B sube al segundo lugar con un 23,2% de positividad, “y esto es casi cuatro puntos porcentuales más alto que lo reportado en la semana previa”.

En tercer lugar aparece el Rinovirus con un 20,9% de positividad y repitiendo su tendencia a la baja ya observada en varias semanas de forma consecutiva.

JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Atenciones por causas respiratorias suben al 37,7%

En cuanto a la red asistencial, los expertos dieron a conocer que se registró un crecimiento de las atenciones por causa respiratoria, llegando al 37,7%, la más alta en lo que va del periodo con incremento para los grupos de personas menores de 1 año y para quienes tienen entre 15 y 64 años.

Asimismo, las hospitalizaciones por causa respiratoria registraron un aumento del 6,9% respecto de la semana previa, con incrementos relevantes en los grupos de personas de 1 a 4 años, menores de 1 año, personas de 15 a 64 años y de 65 años y más.

Al respecto, la coordinadora de la Campaña de Invierno, advirtió sobre el aumento de hospitalizaciones pediátricas.

“Este aumento en las atenciones por enfermedades respiratorias agudas bajas luego se refleja en las hospitalizaciones por causas respiratorias. El grupo que registró un aumento más relevante fue el de las personas menores de 4 años, con un incremento del 23% de hospitalizaciones respecto a la semana anterior”, detalló.

En cuanto a la vacunación contra la influenza, Vilches por su parte informó que se alcanzó un avance del 75,6% para los grupos objetivos.

“Esto quiere decir más de 7 millones 800 mil dosis administradas”, destacó.

En esto, la autoridad hizo hincapié en los grupos que se mantienen rezagados por debajo del promedio nacional y además por debajo de la cobertura óptima, que sería el 85%.

“Nos referimos específicamente a los niños entre seis meses y cinco años que tienen un 60,7% de cobertura, las personas mayores de 60 años, que tienen un 60,5% de avance, y a las mujeres embarazadas con un 66,3% de avanc e”, detalló.

En esto, detalló que entre las medidas para acercar las vacunas están desplegando otras estrategias como la mensajería vía WhatsApp, para atraer a los grupos más rezagados, en este caso los mayores de 60 a 64 años de las regiones Arica y Parinacota, Coquimbo y Los Ríos.

“Les vamos a enviar un mensaje a todas las personas de estos grupos etario que no cuenten con su vacuna al día un mensaje recordatorio que los invite a ser parte de la campaña de vacunación, la evidencia científica da cuenta de que este tipo de estrategia favorece la toma de decisión individual de las personas para participar de esta iniciativa para poder vacunarse”, explicó.

Por otra parte, la cobertura de inmunización contra VRS alcanza 96,8% de la población objetivo, con 105.997 dosis administradas. Para Covid, en tanto, las dosis administradas son 553.039.

Actualmente hay 1.700 puntos de vacunación en todo el país y su ubicación y su horario de atención, incluso los fines de semana, se pueden encontrar en www.mevacuno.gob.cl