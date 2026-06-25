Kia Soluto suma transmisión automática para ampliar su liderazgo

La búsqueda de mayor comodidad en la conducción urbana impulsa una de las principales novedades para uno de los sedanes más exitosos del mercado chileno, con 2.108 unidades vendidas a mayo de 2026.

El Kia Soluto incorpora una nueva transmisión automática de cuatro velocidades, una actualización que amplía la oferta del modelo y busca responder a la creciente demanda por vehículos automáticos dentro del segmento de entrada.

Esta nueva variante mantiene las características que han convertido al Soluto en una de las alternativas preferidas por los conductores nacionales. Su diseño equilibrado, amplio habitáculo y maletero de 475 litros continúan siendo algunos de sus principales atributos, especialmente para familias, profesionales y usuarios que requieren un automóvil práctico para el uso diario.

Bajo el capó se encuentra el conocido motor Kappa MPI de 1,4 litros, capaz de desarrollar 94 hp y 132 Nm de torque. La incorporación de la nueva caja automática apunta a entregar una conducción más relajada y confortable, particularmente en entornos urbanos con tráfico intenso, sin sacrificar la eficiencia que caracteriza al modelo.

De acuerdo con la homologación oficial, el sedán registra un consumo combinado de 14,9 km/l y puede alcanzar hasta 17,5 km/l en carretera, cumpliendo además con la normativa de emisiones Euro 6c. Estas cifras lo posicionan como una opción competitiva para quienes buscan reducir costos operativos sin renunciar al confort.

En seguridad, el Soluto AT incorpora airbags, frenos ABS con distribución electrónica de frenado (EBD), control electrónico de estabilidad (ESC), asistente de partida en pendiente, cámara de retroceso, sensores de estacionamiento y barras de acero en las puertas, elementos que refuerzan la protección de los ocupantes durante cada trayecto.

Otra de las novedades asociadas a esta versión es su incorporación al programa Kia In, iniciativa de movilidad inclusiva que facilita el acceso a la conducción para personas con discapacidad física, ampliando así el alcance del modelo a nuevos usuarios.

Con más de 30 mil unidades circulando en el país, el Soluto ha construido una sólida reputación gracias a su confiabilidad mecánica, bajo costo de mantención y durabilidad. La llegada de la transmisión automática busca fortalecer esa propuesta de valor y consolidar su posición dentro del competitivo segmento de los sedanes compactos.

El nuevo Kia Soluto AT ya está disponible en Chile con un precio de lanzamiento de $11.490.000, acompañado además por la nueva Garantía Kia Plus, que permite extender la cobertura del vehículo hasta 10 años o 200 mil kilómetros, sujeto al cumplimiento de las mantenciones en la red autorizada.