Gabriel Suazo aborda su primera temporada en España: “En el Sevilla me ha tocado ser capitán y aprender a escuchar”

Previo al inicio del Mundial 2026, la Roja sirvió de sparring de selecciones clasificadas como Portugal y República Democrática del Congo. El combinado que dirige Nicolás Córdova realizó una gira por Europa y salió con un saldo de una derrota ante los lusos y un triunfo contra los africanos.

En esos amistosos, Gabriel Suazo asomó como capitán de Chile. El lateral izquierdo valoró esos aprontes contra elencos participantes de la cita planetaria, argumentando que servía como preparación para el proceso rumbo a la Copa del Mundo de 2030.

Tras esos dichos, el jugador retornó a España y dio una entrevista al sitio ibérico Banda Deportiva. Con el medio de ese país, el formado en Colo Colo abordó su primera temporada en el fútbol de LaLiga. "En el Sevilla también me ha tocado ser capitán y aprender a escuchar. Si tengo que decirle a un compañero, tengo que ser de cierta forma porque si no, le afecta a su rendimiento. Eso también es ser líder y muchas veces no se nota. Creo que el liderazgo se basa en contagiar positivamente con hechos y acciones a los demás. Sea o no capitán, no cambio mi forma de ser y quizás por eso me eligen. No llego a ningún club y empiezo a mandar, eso nunca lo voy a hacer", dijo.

Gabriel Suazo contó su aprendizaje en la primera temporada con el Sevilla.

Junto a Alexis Sánchez, Suazo vivió una compleja crisis en la que llegaron a estar cerca del descenso. Sin embargo, gracias a una levantada en el tramo final de la campaña, lograron asegurar la permanencia. "En Sevilla viví un momento difícil de pelear el descenso, y me preguntaron qué hacía yo para intentar ayudar a mis compañeros en esa situación. Yo lo único que puedo decir es que después de cada derrota, al siguiente día abrazo a mis compañeros, los saludo con cariño y entro a la cancha sonriendo. A lo mejor me sacan fotos y la gente dice: ¿Cómo se está riendo si el día anterior perdiste? Para mí no tiene nada que ver una cosa con la otra. Si perdí, obviamente tengo frustración, me duele y soy el más exigente en ese sentido porque soy muy competitivo, pero si llevo toda esa acción positiva, al final las cosas van a terminar yendo a ese lado“, confesó.

En su estadía en el club andaluz, el chileno aseguró que lo que más valoró fue el apoyo de la gente. De paso, alabó a la afición del equipo que dirige Manuel Pellegrini, que es su clásico rival en la ciudad. “Nuestro estadio, el Sánchez-Pizjuán, es una maravilla cuando entramos. Cuando cantan el himno con las bufandas se te eriza la piel, es precioso. En Europa hay muchos estadios que no alientan, no cantan y se escucha todo. Hay otros que no. Por ejemplo, en el del Betis y en el nuestro no se escucha a veces porque la gente está a full. Eso a mí me encantó cuando llegué a Sevilla porque me hizo recordar muchas cosas que viví en Colo Colo, muchas semejanzas en la gente, el estadio, cómo sienten el fútbol y cómo lo viven“, sentenció.