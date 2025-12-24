Nueva explosión en Moscú deja tres muertos a tan solo días del atentado contra un general ruso

Según informaron autoridades, dos policías y un civil perdieron la vida luego de un nuevo ataque bomba contra un vehículo de la patrulla de tránsito, en el sur de Moscú.

Los policías eran dos tenientes de 24 y 25 años de edad que trabajaban en los órganos de seguridad desde hace poco más de dos años.

Este sería el segundo atentado terrorista perpetrado en la capital rusa dentro de los últimos tres días, tras del asesinato del teniente general Fanil Sarvarov, jefe de la Dirección de Entrenamiento Operacional del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia.

Sin embargo, hasta el momento, las autoridades rusas no han comentado si la reciente explosión y el atentado con coche bomba contra Sarvarov están relacionados o no.