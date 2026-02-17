Obama asegura que los extraterrestres son “reales” y descarta que estén “secuestrados” en el Área 51

El periodista Brian Tyler Cohen, le propuso en su podcast una ronda rápida de preguntas y respuestas, donde le planteó si los extraterrestres son reales. Obama asintió y dijo: “Son reales, pero yo no los he visto”.

Fue tal el revuelo que causó, que el exmandatario tuvo que salir a aclarar sus dichos.

En una publicación de Instagram, Obama explicó que “intentaba mantener el espíritu de la ronda rápida, pero dado que ha llamado la atención, voy a aclararlo. Estadísticamente, el universo es tan vasto que hay muchas probabilidades de que haya vida ahí fuera“, comenzó diciendo.

“Sin embargo, las distancias entre los sistemas solares son tan grandes que las posibilidades de que nos hayan visitado extraterrestres son escasas, y durante mi presidencia no vi ninguna prueba de que los extraterrestres hayan contactado con nosotros. ¡De verdad!”, concluyó.