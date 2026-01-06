¿Por qué Delcy Rodríguez sí y María Corina Machado no?: qué motivó la decisión de Trump en Venezuela
En conversación con Rocío Latorre y Rodrigo Álvarez en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el analista y académico Guillermo Holzmann analizó el perfil de la presidenta interina de Venezuela; por qué a Washington le es útil de momento mantener al chavismo en el poder y los factores que dificultan que la oposición asuma el control del país caribeño.
