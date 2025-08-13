¿Por qué el oficialismo no logró lista parlamentaria única?
Oficialismo no logra lista parlamentaria única La FRVS y la AH se bajaron de las negociaciones con las demás colectividades de la alianza de gobierno de cara a las elecciones parlamentarias, por lo que el bloque se presentará a los comicios en dos pactos.
El oficialismo irá dividido en dos listas parlamentarias luego que la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) y Acción Humanista (AH) se restaran de las negociaciones con el resto de la alianza de gobierno y la Democracia Cristiana.
Según Jaime Mulet, quien fuera abanderado de los regionalistas verdes en las primarias y uno de los dos diputados del partido, las opciones ofrecidas en las negociaciones fueron “poco amistosas y absurdas”.
Con la estrategia, ambos partidos buscan mantener su supervivencia legal.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.