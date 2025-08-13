¿Por qué el oficialismo no logró lista parlamentaria única?

El oficialismo irá dividido en dos listas parlamentarias luego que la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) y Acción Humanista (AH) se restaran de las negociaciones con el resto de la alianza de gobierno y la Democracia Cristiana.

Según Jaime Mulet, quien fuera abanderado de los regionalistas verdes en las primarias y uno de los dos diputados del partido, las opciones ofrecidas en las negociaciones fueron “poco amistosas y absurdas”.

Con la estrategia, ambos partidos buscan mantener su supervivencia legal.