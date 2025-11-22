BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    ¿Por qué los hombres compran el doble de autos eléctricos que las mujeres?

    Los autos eléctricos avanzan en el mundo… pero su adopción está marcada por una brecha inesperada: los hombres tienen el doble de probabilidades que las mujeres de comprarlos. Acá te lo contamos

    Por 
    Bárbara Pezoa y Pablo Gándara

    “El dato viene de una encuesta realizada por S&P Global Mobility, que analizó los registros de vehículos en Estados Unidos. Y aunque los hombres compran un poco más autos en general… en los eléctricos, la diferencia se dispara.”

    Y es paradójico: las mujeres, según encuestas globales, muestran mayor preocupación por el cambio climático. Y las ventajas del auto eléctrico —menor costo de uso, menos ruido, menos mantención— son igual de útiles para todos.

    “Expertos explican que este sesgo no tiene que ver con interés… sino con barreras estructurales:

    1. Precio: Los autos eléctricos siguen costando más y, en promedio, los hombres tienen mayores ingresos disponibles.

    2. Adopción de tecnología: Ellos suelen arriesgarse antes con productos nuevos.

    3. Expectativas de compra: Muchas mujeres se inclinan por elecciones más pragmáticas, y para gran parte de la población los autos eléctricos siguen percibiéndose como una tecnología “no probada”.

    “También influyó la cultura que se formó en torno a los autos eléctricos durante el boom de Tesla en la década de 2010. Un marketing fuertemente masculinizado, centrado en velocidad, potencia y figuras masculinas ”tech".

    Así lo explica este informe. “La brecha ha mejorado: hace diez años, por cada mujer había tres hombres comprando eléctricos. Hoy es 2 a 1. Pero la paridad aún está lejos. Y hay obstáculos cotidianos que inciden más en la experiencia femenina. ¿Cuáles son?

    “Las estaciones de carga públicas son una de las principales preocupaciones. Muchas estaciones están mal iluminadas, en zonas aisladas o con poca visibilidad. Varias mujeres dicen sentirse inseguras cuando están cargando su auto de noche. Y para quienes no pueden cargar en su casa —madres, cuidadoras, trabajadoras con poco tiempo— buscar un cargador disponible y que funcione puede ser una carga adicional en la rutina.”

    “Si queremos que los autos eléctricos crezcan al ritmo necesario para enfrentar la crisis climática, no basta solo con innovar: hay que diseñar pensando en todas las personas. Porque la movilidad del futuro no tiene género.

    Más sobre:Autos eléctricosbrecha de géneroautos eléctricos en Chileaumento en las ventas de autos eléctricos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Manchester City por TV y streaming

    Comienza la Cumbre de Líderes del G20 en Sudáfrica: no contará con la presencia de EE.UU.

    Incendio en distribuidora de neumáticos en San Miguel provoca densa nube de humo visible en distintas comunas de la RM

    Alexis Sánchez celebra por partida doble: vuelve a las prácticas en el Sevilla tras haberse convertido en padre

    El plan de Gustavo Álvarez para minimizar el desgaste de los seleccionados de la U de cara al duelo clave con O’Higgins

    Al menos cuatro fallecidos tras choque entre camión y dos buses interurbanos en la Ruta 5 Norte en Antofagasta

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Manchester City por TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Manchester City por TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Athletic Club por LaLiga

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Athletic Club por LaLiga

    Temblor hoy, sábado 22 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 22 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Nottingham Forest por TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Nottingham Forest por TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Manchester City por TV y streaming
    Chile

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Manchester City por TV y streaming

    Incendio en distribuidora de neumáticos en San Miguel provoca densa nube de humo visible en distintas comunas de la RM

    Al menos cuatro fallecidos tras choque entre camión y dos buses interurbanos en la Ruta 5 Norte en Antofagasta

    Las razones del exdirector de Sartor, Óscar Ebel, para colaborar en la investigación de la CMF
    Negocios

    Las razones del exdirector de Sartor, Óscar Ebel, para colaborar en la investigación de la CMF

    Sergio Weinstein y su disputa contra Enel y el Fisco: “Me he sentido discriminado por ser un inversionista pequeño”

    Perú versus Chile: La amenaza agroexportadora es real

    Reino Unido anuncia que los migrantes deben “ganarse” el derecho de vivir allí: esto es lo que tienen que hacer
    Tendencias

    Reino Unido anuncia que los migrantes deben “ganarse” el derecho de vivir allí: esto es lo que tienen que hacer

    “La zona central arderá”: revisa las regiones más afectadas por el calor extremo este fin de semana

    Quién era Spencer Lofranco, el actor que trabajó con John Travolta y falleció a sus 33 años

    Alexis Sánchez celebra por partida doble: vuelve a las prácticas en el Sevilla tras haberse convertido en padre
    El Deportivo

    Alexis Sánchez celebra por partida doble: vuelve a las prácticas en el Sevilla tras haberse convertido en padre

    El plan de Gustavo Álvarez para minimizar el desgaste de los seleccionados de la U de cara al duelo clave con O’Higgins

    Sampaoli quiere otra Copa Sudamericana para enmendar su camino como DT

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025
    Finde

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre

    Jason Mraz vuelve a Chile en su primera gira por Sudamérica en una década: esto debes saber

    Ed Sheeran suelto a una sola toma en Nueva York: “Lidiamos con la vida real y eso me encantó”
    Cultura y entretención

    Ed Sheeran suelto a una sola toma en Nueva York: “Lidiamos con la vida real y eso me encantó”

    Lina Meruane: “Con el genocidio en Gaza ha habido muchísimo silencio de escritores, artistas y periodistas de izquierda”

    Las claves de la película 31 Minutos: Calurosa Navidad o cuando Santa Claus se olvidó de Titirilquén

    Comienza la Cumbre de Líderes del G20 en Sudáfrica: no contará con la presencia de EE.UU.
    Mundo

    Comienza la Cumbre de Líderes del G20 en Sudáfrica: no contará con la presencia de EE.UU.

    Policía Federal brasileña detiene en su domicilio al expresidente Jair Bolsonaro

    Michel Shifter: “No está claro cuál es la estrategia de Trump para Venezuela”

    Festival Nube: arte, juego y creatividad
    Paula

    Festival Nube: arte, juego y creatividad

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”

    El alza silenciosa del VIH en mujeres: por qué Chile no logra frenar los contagios