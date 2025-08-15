SUSCRÍBETE
Presencia de submarino chileno levanta alerta en Puerto Vallarta

La Secretaría de Marina del gobierno de México, informó que el submarino de bandera chilena denominado "Thomson", permanecerá fondeado frente a la costa de Puerto Vallarta, del 15 al 18 de agosto. Pese a la información, la presencia de la embarcación causó inquietud en la población.

Pablo GándaraPor 
Pablo Gándara

La Capitanía de Puerto Regional de Puerto Vallarta recomendó a la comunidad marítima y portuaria, así como al sector pesquero, extremar precauciones durante la estancia del submarino de nacionalidad chilena.

Entre las medidas, destacan, respetar la zona de fondeo, evitar acercarse en jetskis, kayaks, paddles o embarcaciones recreativas y no intentar abordar el submarino bajo ninguna circunstancia.

La estadía de la armada chilena obedece a una pausa y a una maniobra que se realiza para seguridad y descanso de la tripulación.

