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    Presidente Kast encabeza quinto consejo de gabinete a 100 días de su gobierno

    Durante la mañana de este lunes, el Jefe de Estado destacó que la actividad se realiza cuando su gobierno cumple exactamente 100 días.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    Cien días como todos sabemos, bastante intensos y con bastantes actividades. Los avances en cada una de las áreas están más que claros. Los medio han ido mostrando lo que se ha logrado en temas de salud, seguridad, inversión. Como las relaciones internacionales van avanzando”, dijo el mandatario antes de empezar el consejo de gabinete.

    En la alocución, confirmó una nueva gira internacional para la próxima semana, que incluirá los países de Uruguay y Paraguay.

    Más sobre:ActualidadNacionalPolíticaJosé Antonio KastPresidente Kast

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