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    ¿Qué implicaría que el país entre en una recesión técnica?

    Luego de la quinta caída consecutiva del Imacec, que se contrajo un 0,9%, se encendieron las alarmas entre los economistas. En el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el investigador del Centro de Estudios Financiertos de la Escuela de Negocios de la Universidad de los Andes, Maximiliano Villalobos, analizó sobre los escenarios que se abren en el panorama económico.

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel

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