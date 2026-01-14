Quiebre oficialista: así anunciaron desde el PS el corte de relaciones con la alianza de gobierno

La presidenta del PS, Paulina Vodanovic, ratificó la postura de su colectividad de “congelar” las relaciones con la alianza oficialista, en medio de las discrepancias en el sector por la Ley Nain-Retamal.

Esto, tras las criticas del FA y el PC por el apoyo de los socialistas y el Ejecutivo al articulado de la “legitima defensa privilegiada” de la Ley Naim-Retamal, principio utilizado por la justicia para absolver a Claudio Crespo en el Caso Gatica.

La senadora arremetió contra el Partido Comunista y el Frente Amplio en un punto de prensa realizado en el Congreso, rodeada de parlamentarios de su partido. “El PC ha actuado deslealmente, endosando los costos de las decisiones adoptadas, apoyadas por sus propios ministros”, acusó, agregando que el FA “está abandonando” al Presidente Boric.

Así, confirmó que el PS no participará más del comité político ampliado ni se hará parte del cónclave de las fuerzas oficialistas, que se llevará a cabo el próximo 23 de enero.

Durante la mañana, los diputados PS Raúl Leiva y Daniel Manoucheri ya se habían pronunciado por las criticas recibidas desde el PC y el FA, en el contexto de la absolución del excarabinero Claudio Crespo por el caso Gustavo Gatica.

“Aquí hay una deslealtad con el Socialismo Democrático, con el Partido Socialista, pero principalmente con el gobierno del Presidente Boric, que promueve esta norma, que en caso alguno tiene incidencia en el caso de la Ley Nain-Retamal”, declaró Leiva.

“Lo que nosotros hoy día estamos viendo es un acto de deslealtad con el Presidente. Entonces, evidentemente, yo creo que acá hay una señal clara de inmadurez política, pero fundamentalmente aquí también se está poniendo una bomba a la unidad de la futura oposición”, agregó Manouchehri.