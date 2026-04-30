Quiroz responde a Poduje tras polémica de recortes y reitera cuatro veces que “entendemos la preocupación del ministro”

El jefe de la billetera fiscal evitó escalar el conflicto, pese a las críticas oficialistas, respondiendo prácticamente lo mismo a cada pregunta.

“El ministro Poduje está obviamente muy preocupado por la reconstrucción de Ñuble y Biobío. Entendemos su preocupación y por eso estamos trabajando con la máxima celeridad para aprobar el proyecto de ley en el Congreso y poder obtener los fondos”, afirmó Quiroz.