Quiroz responde a Poduje tras polémica de recortes y reitera cuatro veces que “entendemos la preocupación del ministro”
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, respondió este miércoles a los dichos del titular de Vivienda, Iván Poduje, tras la controversia por eventuales recortes.
El jefe de la billetera fiscal evitó escalar el conflicto, pese a las críticas oficialistas, respondiendo prácticamente lo mismo a cada pregunta.
“El ministro Poduje está obviamente muy preocupado por la reconstrucción de Ñuble y Biobío. Entendemos su preocupación y por eso estamos trabajando con la máxima celeridad para aprobar el proyecto de ley en el Congreso y poder obtener los fondos”, afirmó Quiroz.
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