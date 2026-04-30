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    Quiroz responde a Poduje tras polémica de recortes y reitera cuatro veces que “entendemos la preocupación del ministro”

    El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, respondió este miércoles a los dichos del titular de Vivienda, Iván Poduje, tras la controversia por eventuales recortes.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    El jefe de la billetera fiscal evitó escalar el conflicto, pese a las críticas oficialistas, respondiendo prácticamente lo mismo a cada pregunta.

    El ministro Poduje está obviamente muy preocupado por la reconstrucción de Ñuble y Biobío. Entendemos su preocupación y por eso estamos trabajando con la máxima celeridad para aprobar el proyecto de ley en el Congreso y poder obtener los fondos”, afirmó Quiroz.

    Más sobre:ActualidadJorge QuirozIván PodujeRecortes

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