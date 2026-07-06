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Radar LT: La Estrategia Nacional CTCI 2026
En el capítulo de hoy conversaremos con la Presidenta del CTCI, Silvia Díaz, sobre la carta de ruta que fue entregada al Estado para ver lo que se viene en tecnología, ciencias y emprendimiento.
Por
Paula Morales
6 JULIO 2026
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