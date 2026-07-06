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    Radar LT: La Estrategia Nacional CTCI 2026

    En el capítulo de hoy conversaremos con la Presidenta del CTCI, Silvia Díaz, sobre la carta de ruta que fue entregada al Estado para ver lo que se viene en tecnología, ciencias y emprendimiento.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales
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