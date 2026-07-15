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Radar LT | Sistema frontal en Chile: ¿Qué precauciones tomar?
En el capítulo de hoy conversaremos con el climatólogo Raúl Cordero sobre el el tren de sistemas frontales que llegarán a nuestro país durante estos días. ¿Por qué se produce este efecto?
Por
Paula Morales
15 JULIO 2026
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