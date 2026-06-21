Realizadores chilenos sorprenden con historias y cortos hechos con inteligencia artificial

El nivel y la construcción de relato de los 20 cortos presentados realmente sorprende, y abre una puerta a la exploración de formas innovadoras de integrar la inteligencia artificial en procesos creativos y narrativos.

El programa se desarrolló bajo una metodología de aprendizaje basado en proyectos de los mismos alumnos, permitiendo que cada participante desarrollara una pieza audiovisual propia durante el proceso formativo.

"Visita al museo de arte Miskatonic": historia desarrollada con Inteligencia Artificial

Los alumnos lograron estructurar y afinar los prompts para la generación de imágenes, recurso clave para lograr resultados satisfactorios mediante el uso de herramientas de IA. Además, incorporaron técnicas avanzadas con ChatGPT, y aplicaron esos conocimientos en la creación de storyboards narrativos y visuales.

Al final del curso, docentes y participantes compartieron sus reflexiones sobre los aprendizajes obtenidos y los desafíos que plantea la incorporación de nuevas tecnologías en la creación audiovisual.

Los trabajos dejaron en evidencia el potencial de la inteligencia artificial como herramienta para ampliar las posibilidades creativas y productivas de la industria audiovisual.

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Los 20 trabajos y proyectos finales desarrollados durante el programa, quedarán disponibles en La Tercera TV y serán exhibidos prontamente en canal de YouTube de La Tercera.