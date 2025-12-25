Registran brutal golpiza de un médico a un paciente en un hospital de la India
El insólito momento causó gran polémica en el país luego que se viralizara el registro. La razón del violento altercado, se habría generado luego que el médico y el paciente se enfrascaran en una discusión por la "mala atención".
Según el medio local, The Times of India, el médico que aparece en el video agrediendo descontroladamente al paciente, fue identificado como Raghav Narula, un trabajador del Colegio Médico Indira Gandhi en Shimla, al norte de la India.
La persona que aparece en la camilla recibiendo la brutal descarga de golpes, es Arjun Panwar, de 36 años, quien había ingresado al recinto hospitalario aquejado por dificultades respiratorias.
El paciente declaró que al ser atendido, el profesional se dirigió a él de forma muy “grosera”:
“Mientras descansaba, el doctor Raghav vino, empezó a preguntarme qué hacía allí y dónde estaban mis informes médicos”, declaró el afectado.
Panwar, exigió que “Narula lo tratara con respeto” y esa habría sido la razón que hizo explotar al médico.
Así, comenzó una discusión antes de llegar a los golpes. “Me habló de forma muy grosera y cuando le dije: “¿Así es como hablas con tus familiares?”, entonces el médico se enfureció y empezó a pegarme", agregó el paciente.
Como era de esperar, el violento médico fue suspendido de sus labores tras la brutal pelea.
