El primer BYD diseñado para Europa: el Dolphin G busca revolucionar los compactos

La expansión de BYD continúa con el estreno del Dolphin G DM-i, un compacto del segmento B pensado para el mercado europeo, un híbrido enchufable que prioriza la conducción eléctrica y ofrece una experiencia similar a la de un vehículo 100% eléctrico gracias a la tecnología Super Hybrid DM-i de la marca.

Uno de los aspectos más destacados del modelo es su capacidad para realizar los desplazamientos diarios en modo eléctrico, mientras que para trayectos largos el sistema híbrido administra automáticamente la combinación entre motor eléctrico y gasolina para maximizar la eficiencia.

Según la marca, el hatchback puede superar los 1.000 kilómetros de autonomía total combinada con una carga completa y el estanque lleno.

Con 4,16 metros de largo y 1,825 metros de ancho, el modelo se posiciona en el corazón del competitivo segmento B europeo, donde buscará diferenciarse por ofrecer tecnologías habitualmente reservadas para vehículos de categorías superiores.

Además de su enfoque eficiente, el Dolphin G DM-i promete un alto nivel de practicidad interior y soluciones digitales avanzadas, apuntando a clientes que buscan un automóvil compacto con capacidades familiares y un costo de uso reducido.

El modelo también tiene un valor estratégico para la compañía, ya que se trata de su primer vehículo desarrollado específicamente para mercados internacionales, incluyendo Europa. La marca busca con este lanzamiento ampliar el acceso a la movilidad sostenible y reforzar su presencia en uno de los segmentos más relevantes del continente.

El BYD Dolphin G DM-i iniciará su comercialización en Europa durante las próximas semanas, mientras que las primeras entregas están previstas para el segundo semestre de 2026. Su precio está por debajo de los 20 millones de pesos.