Videos
Registran impactante volcamiento de una ambulancia tras chocar en un cruce en Osorno
Tras la colisión, el vehículo de emergencia giro en el aire y alcanzó a chocar con dos autos que esperaban en el semáforo. El accidenre dejó al menos 10 lesionados, entre ellos un niño de 2 años.
Por
Pablo Gándara
19 NOVIEMBRE 2025
