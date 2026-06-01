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    El hombre que reemplaza a Patricio Jottar en la CCU

    Tras 28 años en el cargo, Patricio Jottar deja la gerencia general de CCU, cambio que va en línea con los últimos ajustes de ejecutivos que ha impulsado el Grupo Luksic. Con 20 años en la compañía, Eduardo Ffrench-Davis aparecía como el hombre indicado para asumir el cargo máximo. En este capítulo repasamos una entrevista que le hicimos hace poco, y donde da cuenta de sus definiciones frente a los desafíos del puesto.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales
    Más sobre:Money TalksCCUPatricio JottarEduardo Ffrench-DavisGrupo Luksic

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