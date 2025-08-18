SUSCRÍBETE
Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

En el video, se puede ver el vehículo militar recorriendo el campo de batalla en dirección a Zaporiyia. Según consigna el medio RT, los militares rusos que conducían el tanque M113, lo mostraron como "trofeo de guerra", lo repararon y actualmente lo emplean en misiones de combate.

Pablo GándaraPor 
Pablo Gándara

El video apareció en plataformas pro-Kremlin el 18 de agosto, pocos días después de la reunión entre el presidente estadounidense Donald Trump y el líder ruso Vladimir Putin.

