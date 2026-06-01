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¿Sabías que la Cuenta Pública más larga duró más de tres horas?
Récords, tradiciones, seguridad, rating y un auto que lleva más de medio siglo transportando presidentes. Estos son algunos de los datos más curiosos que rodean a la Cuenta Pública.
Por
Pablo Gándara
1 JUNIO 2026
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