Codelpa celebra alianza entre SIPA y Slem para traer a Chile prestigiosa línea de repintado automotriz Kora
En un evento celebrado en el Hotel Alto San Francisco, Codelpa festejó junto a sus clientes la alianza entre SIPA con la reconocida marca europea Slem, un movimiento estratégico que promete elevar los estándares de la industria del repintado automotriz en el país.
El lanzamiento, que marca un hito en la innovación del sector, se consolidó en un exclusivo evento que reunió a los principales expertos globales de Slem junto a los más altos ejecutivos de Codelpa, quienes presentaron las ventajas competitivas de este nuevo portafolio tecnológico ante socios estratégicos y especialistas de la industria automotriz.
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