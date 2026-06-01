Codelpa celebra alianza entre SIPA y Slem para traer a Chile prestigiosa línea de repintado automotriz Kora

El lanzamiento, que marca un hito en la innovación del sector, se consolidó en un exclusivo evento que reunió a los principales expertos globales de Slem junto a los más altos ejecutivos de Codelpa, quienes presentaron las ventajas competitivas de este nuevo portafolio tecnológico ante socios estratégicos y especialistas de la industria automotriz.

Prestigiosa línea de repintado automotriz Kora Claudia Lema, de Pinturas Tecnicolor; Reinaldo Nieto, gerente de marca Sipa; Gladys López, de Pinturas Tecnicolor; y Pablo Corvalán, gerente de Ventas de Codelpa.

Prestigiosa línea de repintado automotriz Kora Carolina Darrigrandi, gerente de Marketing Codelpa; Nicolás Pino, piloto de automovilismo chileno, y José Luis Fauré, gerente general Codelpa.

Prestigiosa línea de repintado automotriz Kora En el evento, los asistentes e invitados disfrutaron de concursos y música en vivo.

Prestigiosa línea de repintado automotriz Kora Francisca Vargas y Marcelo Vargas, de Pinturería Color Nacional; Pablo Corvalán, gerente de Ventas de Codelpa; y Darío Masafierro, de Masafierro Lira Darío y Otros.

Prestigiosa línea de repintado automotriz Kora Juan Carmona y Jessica Mora, de Pinturas Carmona.

Prestigiosa línea de repintado automotriz Kora José Luis Fauré, gerente general Codelpa; Arnaldo Torres, gerente Automotriz Codelpa; Ferrán Casas, gerente Técnico Automotriz Slem, Reinaldo Nieto, gerente marca Sipa y Agustín Paris, gerente regional Slem.