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    Codelpa celebra alianza entre SIPA y Slem para traer a Chile prestigiosa línea de repintado automotriz Kora

    En un evento celebrado en el Hotel Alto San Francisco, Codelpa festejó junto a sus clientes la alianza entre SIPA con la reconocida marca europea Slem, un movimiento estratégico que promete elevar los estándares de la industria del repintado automotriz en el país.

     
    Arnaldo Torres, gerente automotriz Codelpa; Pablo Corvalán, gerente de Ventas Codelpa; Fernando Oyarzún, Pinturas San.

    El lanzamiento, que marca un hito en la innovación del sector, se consolidó en un exclusivo evento que reunió a los principales expertos globales de Slem junto a los más altos ejecutivos de Codelpa, quienes presentaron las ventajas competitivas de este nuevo portafolio tecnológico ante socios estratégicos y especialistas de la industria automotriz.

    Prestigiosa línea de repintado automotriz Kora Claudia Lema, de Pinturas Tecnicolor; Reinaldo Nieto, gerente de marca Sipa; Gladys López, de Pinturas Tecnicolor; y Pablo Corvalán, gerente de Ventas de Codelpa.
    Prestigiosa línea de repintado automotriz Kora Carolina Darrigrandi, gerente de Marketing Codelpa; Nicolás Pino, piloto de automovilismo chileno, y José Luis Fauré, gerente general Codelpa.
    Prestigiosa línea de repintado automotriz Kora En el evento, los asistentes e invitados disfrutaron de concursos y música en vivo.
    Prestigiosa línea de repintado automotriz Kora Francisca Vargas y Marcelo Vargas, de Pinturería Color Nacional; Pablo Corvalán, gerente de Ventas de Codelpa; y Darío Masafierro, de Masafierro Lira Darío y Otros.
    Prestigiosa línea de repintado automotriz Kora Juan Carmona y Jessica Mora, de Pinturas Carmona.
    Prestigiosa línea de repintado automotriz Kora José Luis Fauré, gerente general Codelpa; Arnaldo Torres, gerente Automotriz Codelpa; Ferrán Casas, gerente Técnico Automotriz Slem, Reinaldo Nieto, gerente marca Sipa y Agustín Paris, gerente regional Slem.
    Prestigiosa línea de repintado automotriz Kora Susana Herrera, pinturería San Martín, y Luis Guiñez, Pinturas Sucolor.
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