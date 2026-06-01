Entel realizó seminario de preparación ante emergencias a vecinos de Puerto Varas

Askaan Wohlt, director de Emergencia de Desafío Levantemos Chile; Ema Trapp, afectada por el tornado de Puerto Varas; Claudio Anabalón, gerente de Asuntos Corporativos y Relaciones Institucionales de Entel; Mitzio Riquelme Salazar, director regional de Senapred de Los Lagos y Tomás Gárate Silva, alcalde de Puerto Varas.

El encuentro regional tuvo como objetivo destacar que la capacitación de los vecinos es clave a la hora de reaccionar ante situaciones críticas.

“A través de nuestro programa Primera Respuesta articulamos la capacidad operativa, conectividad y trabajo territorial público-privado para responder ante situaciones de emergencia”

Entel seminario de preparación ante emergencias Lucía Muñoz, Hilaria Ampuero y Claudia Luna, todas participantes del seminario.

Entel seminario de preparación ante emergencias Patricia Muñoz, gerente de Comunicaciones Corporativas y Grupos de Interés de Entel.

Entel seminario de preparación ante emergencias Gonzalo Orellana, Alejandro González, Manuel Contreras Jara, Carlos Parra y Pedro Cox, todos representantes de la Municipalidad de Maullín.

Entel seminario de preparación ante emergencias Teresita Bull, directora de Comunicaciones de Marketing de Desafío Levantemos Chile; Tomás Gárate Silva, alcalde de Puerto Varas y Patricia Muñoz, gerente de Comunicaciones Corporativas y Grupos de Interés de Entel.

Entel seminario de preparación ante emergencias Pablo Klein; Edgardo Silva; Pilar Sordo; Claudio Díaz y Betsy Seguel.

Entel seminario de preparación ante emergencias Anita Pérez, Paola Olivares, Sara Ojeda y Nelly Aguilar, todas dirigentes de la Junta de Vecinos de Puerto Varas.

Entel seminario de preparación ante emergencias Nataly Schadow, encargada de Vivienda de la Municipalidad de Puerto Varas y Víctor Nail, director regional de JUNAEB.