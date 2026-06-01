Entel realizó seminario de preparación ante emergencias a vecinos de Puerto Varas
A un año del tornado que afectó la ciudad, la compañía junto a Desafío Levantemos Chile, realizaron el Seminario Primera Respuesta: Comunidad, Tecnología y Emergencias.
El encuentro regional tuvo como objetivo destacar que la capacitación de los vecinos es clave a la hora de reaccionar ante situaciones críticas.
“A través de nuestro programa Primera Respuesta articulamos la capacidad operativa, conectividad y trabajo territorial público-privado para responder ante situaciones de emergencia”
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