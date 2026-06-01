CYBER 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Sociales

    Entel realizó seminario de preparación ante emergencias a vecinos de Puerto Varas

    A un año del tornado que afectó la ciudad, la compañía junto a Desafío Levantemos Chile, realizaron el Seminario Primera Respuesta: Comunidad, Tecnología y Emergencias.

     
    Askaan Wohlt, director de Emergencia de Desafío Levantemos Chile; Ema Trapp, afectada por el tornado de Puerto Varas; Claudio Anabalón, gerente de Asuntos Corporativos y Relaciones Institucionales de Entel; Mitzio Riquelme Salazar, director regional de Senapred de Los Lagos y Tomás Gárate Silva, alcalde de Puerto Varas.

    El encuentro regional tuvo como objetivo destacar que la capacitación de los vecinos es clave a la hora de reaccionar ante situaciones críticas.

    “A través de nuestro programa Primera Respuesta articulamos la capacidad operativa, conectividad y trabajo territorial público-privado para responder ante situaciones de emergencia”

    Entel seminario de preparación ante emergencias Lucía Muñoz, Hilaria Ampuero y Claudia Luna, todas participantes del seminario.
    Entel seminario de preparación ante emergencias Patricia Muñoz, gerente de Comunicaciones Corporativas y Grupos de Interés de Entel.
    Entel seminario de preparación ante emergencias Gonzalo Orellana, Alejandro González, Manuel Contreras Jara, Carlos Parra y Pedro Cox, todos representantes de la Municipalidad de Maullín.
    Entel seminario de preparación ante emergencias Teresita Bull, directora de Comunicaciones de Marketing de Desafío Levantemos Chile; Tomás Gárate Silva, alcalde de Puerto Varas y Patricia Muñoz, gerente de Comunicaciones Corporativas y Grupos de Interés de Entel.
    Entel seminario de preparación ante emergencias Pablo Klein; Edgardo Silva; Pilar Sordo; Claudio Díaz y Betsy Seguel.
    Entel seminario de preparación ante emergencias Anita Pérez, Paola Olivares, Sara Ojeda y Nelly Aguilar, todas dirigentes de la Junta de Vecinos de Puerto Varas.
    Entel seminario de preparación ante emergencias Nataly Schadow, encargada de Vivienda de la Municipalidad de Puerto Varas y Víctor Nail, director regional de JUNAEB.
    Entel seminario de preparación ante emergencias Karina Agüero, Verónica Álvarez, César Paredes y Yarela Siefer.
    Más sobre:EntelSociales LT

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    FNE aprueba adquisición de aseguradora de vida Principal por Grupo Santander y del negocio de cartón de IP por parte de la familia Matte Izquierdo

    No solo triunfa en cancha: Cruzados registra la mayores ganancias entre los clubes de fútbol en el primer trimestre

    Bachelet inicia periplo a China en busca de apoyo para candidatura a la Secretaría General de la ONU

    Trivento, la filial argentina de Concha y Toro, aspira a liderar exportaciones de vino de ese país

    Kast encabeza fotografía oficial con sus ministros previo a su primera Cuenta Pública

    Dos personas heridas deja balacera en La Legua: víctimas habrían estado comprando droga en el sector

    Lo más leído

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    En qué regiones de Chile habrá lluvia desde hoy hasta el domingo, según el pronóstico del tiempo

    En qué regiones de Chile habrá lluvia desde hoy hasta el domingo, según el pronóstico del tiempo

    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar

    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar

    7 señales de que complaces al resto y cómo cambiarlo para cuidar tu bienestar, según la psicóloga Ingrid Clayton

    7 señales de que complaces al resto y cómo cambiarlo para cuidar tu bienestar, según la psicóloga Ingrid Clayton

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel
    Tecnología

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 1 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 1 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Sismo de magnitud 6.0 sacude la zona central: SHOA descarta riesgo de tsunami

    Sismo de magnitud 6.0 sacude la zona central: SHOA descarta riesgo de tsunami

    Se esperan de 33°C a 35°C: declaran alerta temprana preventiva en sectores de Antofagasta por altas temperaturas

    Se esperan de 33°C a 35°C: declaran alerta temprana preventiva en sectores de Antofagasta por altas temperaturas

    Bachelet inicia periplo a China en busca de apoyo para candidatura a la Secretaría General de la ONU
    Chile

    Bachelet inicia periplo a China en busca de apoyo para candidatura a la Secretaría General de la ONU

    Kast encabeza fotografía oficial con sus ministros previo a su primera Cuenta Pública

    Dos personas heridas deja balacera en La Legua: víctimas habrían estado comprando droga en el sector

    FNE aprueba adquisición de aseguradora de vida Principal por Grupo Santander y del negocio de cartón de IP por parte de la familia Matte Izquierdo
    Negocios

    FNE aprueba adquisición de aseguradora de vida Principal por Grupo Santander y del negocio de cartón de IP por parte de la familia Matte Izquierdo

    No solo triunfa en cancha: Cruzados registra la mayores ganancias entre los clubes de fútbol en el primer trimestre

    Trivento, la filial argentina de Concha y Toro, aspira a liderar exportaciones de vino de ese país

    La Casa de los Espíritus y otros libros censurados o vetados de las escuelas en Estados Unidos
    Tendencias

    La Casa de los Espíritus y otros libros censurados o vetados de las escuelas en Estados Unidos

    Paquetes con falsos QR: así opera la nueva estafa bancaria de los cibercriminales para el CyberDay, según Kaspersky

    3 recomendaciones sencillas para cuidar tus oídos, según un especialista

    El impresionante ascenso de Joaquín Niemann en el ranking mundial tras su triunfo en el LIV Golf de Corea del Sur
    El Deportivo

    El impresionante ascenso de Joaquín Niemann en el ranking mundial tras su triunfo en el LIV Golf de Corea del Sur

    En vivo: Alejandro Tabilo busca el paso a los cuartos de final de Roland Garros contra Félix Auger-Aliassime

    Sufre uno de los anfitriones del Mundial: Marcelo Flores queda descartado en Canadá tras padecer una dura lesión

    Guía de compras: teléfonos, computadores y más de tecnología en CyberDay Chile 2026
    Tecnología

    Guía de compras: teléfonos, computadores y más de tecnología en CyberDay Chile 2026

    Xiaomi presenta en Chile la serie 17T con lentes Leica y batería para más de 40 horas de autonomía

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Def Leppard regresa a Chile con Extreme como invitado
    Cultura y entretención

    Def Leppard regresa a Chile con Extreme como invitado

    HBO estrena trailer oficial de la tercera temporada de House of the dragon: velo aquí

    Ricardo Villavicencio: el chileno que presentó un cortometraje en Cannes de la mano de Darren Aronofsky

    Irán suspende las conversaciones con EE.UU. en protesta por los ataques israelíes contra Líbano
    Mundo

    Irán suspende las conversaciones con EE.UU. en protesta por los ataques israelíes contra Líbano

    Mundial 2026 y brote de ébola: Las medidas de refuerzo sanitario que tomaron los países anfitriones del torneo internacional

    Cepeda invita a De la Espriella a medirse en un “debate político y electoral” de cara al balotaje en Colombia

    Gemma Carbó: “La educación artística y cultural es la vacuna para la violencia escolar”
    Paula

    Gemma Carbó: “La educación artística y cultural es la vacuna para la violencia escolar”

    Salud menstrual más consciente y sustentable

    Berenjenas fritas