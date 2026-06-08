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    Sala de Pauta | El primer tiempo de Kast: las claves políticas detrás de su primer cambio de gabinete

    En el primer capítulo de Sala de Pauta, el nuevo videopodcast exclusivo para suscriptores de La Tercera, Gloria Faúndez, Eugenia Fernández, Alejandro Tapia, Rodrigo Cárdenas y Camilo Feres analizan las tensiones, desafíos y escenarios que enfrenta el gobierno de José Antonio Kast tras su primer ajuste ministerial.

    Pablo GándaraPor 
    Pablo Gándara

    ¿Qué revela el primer cambio de gabinete del gobierno de José Antonio Kast? ¿Qué tensiones atraviesan hoy al oficialismo? ¿Y qué señales entrega este ajuste sobre la próxima etapa de la administración?

    Estas son algunas de las preguntas que aborda el primer capítulo de Sala de Pauta, un nuevo espacio exclusivo para suscriptores de La Tercera donde periodistas y editores analizan en profundidad los temas que marcan la agenda.

    Conducido por la editora general de La Tercera, Gloria Faúndez, este episodio reúne a los editores Eugenia Fernández, Alejandro Tapia y Rodrigo Cárdenas, junto al analista político y director de Descifra, Camilo Feres, para examinar el escenario político que enfrenta el gobierno a pocos meses de haber asumido y las implicancias que podría tener este punto de inflexión para el resto de su mandato.

    Más sobre:Sala de PautaPresidente Kastpodcast La Tercera

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