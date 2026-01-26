SUSCRÍBETE POR $1100
    Secuencia de video desmiente la versión oficial del ICE tras la muerte de Alex Pettri

    Este sábado Minneapolis registró otra trágica jornada ante nuevas manifestaciones. Los vídeos del momento en el que los agentes de la policía antimigratoria, disparan a Alex Pettri, enfermero estadounidense de 37 años, desmienten la versión oficial, que acusa a la víctima de “terrorista”.

    Pablo GándaraPor 
    Pablo Gándara

    A pesar de que se confirmó que el ciudadano norteamericano portaba un arma en el momento de la confrontación con los agentes, en los registros, se puede ver que manipulaba una cámara con una mano, y la otra la mantuvo siempre libre, sin mostrar en ningún momento intención alguna de desenfundar la pistola.

    Pese a las claras evidencias que muestran los registros, y sin esperar resoluciones de la investigación, el mandatario de EE.UU., Donald Trump, tildó a Pretti en un posteo en su red social Truth, como un “pistolero”, publicación que acompañó de una foto del arma 9 milímetros que se le incautó al enfermero tras su muerte.

