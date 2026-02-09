¡Solo 7 minutos!: Así fue el increíble montaje del escenario para el show de Bad Bunny en el Super Bowl LX

El show de Bad Bunny en el Levis´Stadium en Santa Clara, California para el Super Bowl LX dejó varias imágenes para el recuerdo. Una de ellas es la logística que hubo detrás del montaje del escenario para el espectáculo del medio tiempo.

Diversos usuarios en redes sociales captaron cómo la producción logró montar en siete minutos la escenografía que modificó por completo el estadio para transportar a los espectadores a cada rincón de la isla de Puerto Rico.

Luces, sonidos, ambientación con personas disfrazadas de arbustos, referencias latinoamericanas, una boda y la icónica “Casita” dieron vida a un ambiente tropical que buscó transformar el espacio en una fiesta latina.