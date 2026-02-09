SUSCRÍBETE POR $1100
    ¡Solo 7 minutos!: Así fue el increíble montaje del escenario para el show de Bad Bunny en el Super Bowl LX

    Diversos registros captaron la logística que hubo detrás del show de Bad Bunny del medio tiempo en el Super Bowl LX. El montaje del escenario debía ser rápido, por lo que la producción trabajó para instalar la escenografía en siete minutos, lo que podría demorarse horas. Grúas, luces, "La Casita" e incluso personas corriendo disfrazadas de arbustos fueron algunas de las imágenes que se difundieron del detrás de escena del espectáculo de primer nivel del artista puertorriqueño.

    Por 
    Catalina Bórquez

    El show de Bad Bunny en el Levis´Stadium en Santa Clara, California para el Super Bowl LX dejó varias imágenes para el recuerdo. Una de ellas es la logística que hubo detrás del montaje del escenario para el espectáculo del medio tiempo.

    Diversos usuarios en redes sociales captaron cómo la producción logró montar en siete minutos la escenografía que modificó por completo el estadio para transportar a los espectadores a cada rincón de la isla de Puerto Rico.

    Luces, sonidos, ambientación con personas disfrazadas de arbustos, referencias latinoamericanas, una boda y la icónica “Casita” dieron vida a un ambiente tropical que buscó transformar el espacio en una fiesta latina.

