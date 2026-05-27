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    Cartas al Director

    Acuerdo en seguridad

    Por 
    Cartas al director

    SEÑOR DIRECTOR:

    La decisión del ministro Arrau de reunirse con Luis Cordero y reconocer públicamente las virtudes de la Política Nacional de Seguridad Pública impulsada por el gobierno anterior constituye una señal positiva. La seguridad exige acuerdos amplios y políticas de Estado.

    Ahora bien, el gesto también invita a una reflexión: si una parte fundamental de lo realizado merece ser preservada, entonces se debilita el fundamento de la retórica de crisis que cimentó la llegada del actual gobierno. Cabe preguntarse, entonces, por el verdadero alcance de las palabras “reconstrucción” y “emergencia”.

    Álvaro Muñoz Ferrer

    Doctor en Filosofía

    Más sobre:CrisisMinistro ArrauPolítica nacional

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