Una minga en Europa: así fue el traslado de una centenaria iglesia en Suecia
En una plataforma con 224 ruedas, construida y diseñada para el operativo, la emblemática iglesia de Kiruna fue trasladada a su nueva ubicación. La compleja operación de ingeniería, es parte del cambio de toda la ciudad, que se vio forzada a dejar ese territorio por el impacto que genera la operación actual de una compañía minera estatal.
La gran infraestructura, de más de 600 toneladas y 113 años de antigüedad, fue levantada desde sus fundaciones y puesta sobre el remolque.
En total, son 23 los edificios culturales que deben trasladarse de lugar, lo que las autoridades suecas y la propia empresa encargada de la obra, describieron como “un evento único en la historia mundial”.
Según explicó The Guardian, la operación demandó cerca de ocho años de preparación, y un presupuesto de 500 millones de coronas, lo que equivalente a casi 53 millones de dólares, más de 50 mil millones de pesos.
