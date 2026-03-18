“Usa el dolor de mi familia”: Macaya responde a Núñez tras áspero cruce por conmutación de penas
Durante una sesión del Senado, en el marco del debate por el proyecto de conmutación de penas, Javier Macaya (UDI) y Daniel Núñez (PC) protagonizaron un tenso enfrentamiento.
El senador Macaya usó de su derecho a réplica para responder acusaciones anteriores de su par comunista, quien lo había emplazado por no inhabilitarse al momento de votar el proyecto, debido a la situación judicial de su padre, condenado por delitos de abuso sexual.
Así, el parlamentario gremialista abordó por primera vez cómo el caso lo afetctó en términos personales: “Durante mucho tiempo opté por guardar silencio por respeto a la gravedad de los hechos, a las resoluciones judiciales y porque entendí que no debía mezclar una tragedia personal con mi deber institucional”, sostuvo.
Sin embargo, acusó que ese silencio “ha sido utilizado como terreno fértil para el ataque fácil” y para responsabilizarlo de hechos “que no cometí ni conocía”.
