    Videos captaron el potente terremoto de 7,6 que sacudió a Japón

    Durante la mañana de este lunes, un sismo de magnitud 7.6 se registró en el país asiático, y su epicentro fue a 32 km al noreste de Morioka.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    Según la Agencia Meteorológica de Japón, un tsunami de casi tres metros podría afectar a zonas como Iwate, Aomori y Hokkaido, y en estas últimas dos localidades, ya se reportó un tsunami de 40 centímetros.

    Por este motivo, autoridades japonesas evacuaron a más de 23 mil personas, y de momento, no se han reportado víctimas fatales.

    Posterior al sismo, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) inició una evaluación de los posibles efectos en costas chilenas.

    Tras finalizarse el proceso de modelación y análisis, el organismo descartó riesgo de tsunami, ya que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para que esto ocurra.

    A través de redes sociales, diversos usuarios han compartido videos de cómo se vivió el terremoto.

    DMC emite aviso meteorológico para ocho regiones de Chile por probabilidad de tormentas eléctricas en algunos sectores

    SHOA descarta tsunami en Chile tras terremoto 7.6 en Japón

    ¿Cuándo será el próximo fin de semana largo? Revisa el detalle de feriados en nuestro país

    Debate Anatel: cuándo es, a qué hora y dónde ver el último cara a cara presidencial

