Videos captaron el potente terremoto de 7,6 que sacudió a Japón
Durante la mañana de este lunes, un sismo de magnitud 7.6 se registró en el país asiático, y su epicentro fue a 32 km al noreste de Morioka.
Según la Agencia Meteorológica de Japón, un tsunami de casi tres metros podría afectar a zonas como Iwate, Aomori y Hokkaido, y en estas últimas dos localidades, ya se reportó un tsunami de 40 centímetros.
Por este motivo, autoridades japonesas evacuaron a más de 23 mil personas, y de momento, no se han reportado víctimas fatales.
Posterior al sismo, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) inició una evaluación de los posibles efectos en costas chilenas.
Tras finalizarse el proceso de modelación y análisis, el organismo descartó riesgo de tsunami, ya que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para que esto ocurra.
A través de redes sociales, diversos usuarios han compartido videos de cómo se vivió el terremoto.
