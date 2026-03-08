SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    Violencia de género: tres leyes que buscan abordarla en Chile

    En el contexto del 8M, salimos a la calle a preguntar qué actos se consideran violencia contra las mujeres. En Chile, existen leyes que buscan prevenir y sancionar la violencia de género. En este video te contamos tres de ellas.

    Por 
    Catalina Bórquez

    En el Día Internacional de la Mujer, le consultamos a distintas mujeres qué actos consideraban violencia contra las mujeres. Las respuestas fueron diversas y reflejaron distintas percepciones sobre las situaciones que identificaban como violencia de género.

    En Chile existen distintas leyes que buscan abordar el tema. Una de ellas es la Ley Integral contra la Violencia de Género, vigente desde junio de 2024, que establece una normativa legal para enfrentar esta problemática y reconoce nueve formas de ejercerlo: física, psicológica, sexual, económica, simbólica, en el trabajo, institucional, política y gineco - obstétrica.

    Asimismo en marzo de 2020, la Ley Gabriela, amplió el concepto de femicidio a actos cometidos por razones de género, incluso sin convivencia previa o una relación sentimental.

    Por otro lado, la Ley 21.369, promulgada en 2021 busca prevenir y sancionar el acoso sexual, la violencia y discriminación de género en universidades, institutos profesionales y de formación técnica.

    Aunque en los últimos años se han impulsado distintas normativas para enfrentar la violencia de género en el país, el desafío de erradicar estos actos sigue presente. Por lo que en este contexto, visibilizar estas realidades es una paso para avanzar en su prevención.

    Más sobre:8 de marzoDía de la mujerLeyesViolencia de género#ExplicativosLey IntegralLey Gabriela

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    En un intenso duelo entre Mercedes y Ferrari: la Fórmula 1 inicia con el triunfo de George Russell en el GP de Australia

    Se inicia marcha del 8M en Santiago: revisa los desvíos de tránsito programados para esta jornada

    Cómo es el Honor Robot Phone, el celular que promete revolucionar la industria de los smartphones

    10 objetos domésticos que podrían poner en peligro la vida de tu mascota, según los veterinarios

    El alimento que pudo reducir los niveles de colesterol “malo” durante un estudio

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Rayo Vallecano en TV y streaming

    Servicios

    Se inicia marcha del 8M en Santiago: revisa los desvíos de tránsito programados para esta jornada

    Se inicia marcha del 8M en Santiago: revisa los desvíos de tránsito programados para esta jornada

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Rayo Vallecano en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Rayo Vallecano en TV y streaming

    Temblor hoy, domingo 8 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 8 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Lo que tienes que saber: Domingo 8 de marzo

    Lo que tienes que saber: Domingo 8 de marzo

    Se inicia marcha del 8M en Santiago: revisa los desvíos de tránsito programados para esta jornada
    Chile

    Se inicia marcha del 8M en Santiago: revisa los desvíos de tránsito programados para esta jornada

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Rayo Vallecano en TV y streaming

    Triple homicidio se registra tras balacera en el ex espacio Broadway de Pudahuel durante fiesta

    La misión de Andrés Ergas, el futuro embajador en Estados Unidos
    Negocios

    La misión de Andrés Ergas, el futuro embajador en Estados Unidos

    Enrique Ostale deja Falabella con una remuneración récord: $ 2.118 millones por el ejercicio 2025

    Forus, la retailer de los Swett, pone un pie en España

    10 objetos domésticos que podrían poner en peligro la vida de tu mascota, según los veterinarios
    Tendencias

    10 objetos domésticos que podrían poner en peligro la vida de tu mascota, según los veterinarios

    El alimento que pudo reducir los niveles de colesterol “malo” durante un estudio

    ¿Qué tan cierto es que el agua de chía, popular en las redes sociales, es buena para la salud y para bajar de peso?

    En un intenso duelo entre Mercedes y Ferrari: la Fórmula 1 inicia con el triunfo de George Russell en el GP de Australia
    El Deportivo

    En un intenso duelo entre Mercedes y Ferrari: la Fórmula 1 inicia con el triunfo de George Russell en el GP de Australia

    El copero O’Higgins se hace fuerte en Rancagua y derrota a una desenfocada UC

    Las Diablas hacen historia: vencen en penales a Japón, van por el título y clasifican al Mundial de Hockey Césped

    Cómo es el Honor Robot Phone, el celular que promete revolucionar la industria de los smartphones
    Tecnología

    Cómo es el Honor Robot Phone, el celular que promete revolucionar la industria de los smartphones

    Cómo funciona Deepstash, la app que se vende como el “TikTok para gente inteligente”

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Alain Johannes: “Todavía no supero la muerte de Chris Cornell y no me convence que haya sido un suicidio”
    Cultura y entretención

    Alain Johannes: “Todavía no supero la muerte de Chris Cornell y no me convence que haya sido un suicidio”

    Juan José Campanella: “Nuestros mayores, en vez de ser los sabios de la aldea, ahora son los desechos de la aldea”

    Carolina Arredondo y las críticas al Ministerio de las Culturas: “Esa sensación es muy centralista”

    Irán reporta 1.200 muertos y más de 10 mil heridos desde el comienzo de la ofensiva de EE.UU. e Israel
    Mundo

    Irán reporta 1.200 muertos y más de 10 mil heridos desde el comienzo de la ofensiva de EE.UU. e Israel

    Alia Trabucco: “Si revisamos la historia del feminismo, siempre ha habido momentos regresivos después de grandes avances”

    Irán: el modelo venezolano en la mente de Trump

    Empatía para ellas, estrategia para ellos: el sesgo de género de la IA
    Paula

    Empatía para ellas, estrategia para ellos: el sesgo de género de la IA

    8M: Estos son los Proyectos de ley sobre derechos sexuales y reproductivos de la mujer congelados en el Congreso

    Valeria Farías, directora de Fundación Mujeres Bacanas: “Si una niña no tiene referentes femeninos, es difícil que imagine su futuro”