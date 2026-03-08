Violencia de género: tres leyes que buscan abordarla en Chile

En el Día Internacional de la Mujer, le consultamos a distintas mujeres qué actos consideraban violencia contra las mujeres. Las respuestas fueron diversas y reflejaron distintas percepciones sobre las situaciones que identificaban como violencia de género.

En Chile existen distintas leyes que buscan abordar el tema. Una de ellas es la Ley Integral contra la Violencia de Género, vigente desde junio de 2024, que establece una normativa legal para enfrentar esta problemática y reconoce nueve formas de ejercerlo: física, psicológica, sexual, económica, simbólica, en el trabajo, institucional, política y gineco - obstétrica.

Asimismo en marzo de 2020, la Ley Gabriela, amplió el concepto de femicidio a actos cometidos por razones de género, incluso sin convivencia previa o una relación sentimental.

Por otro lado, la Ley 21.369, promulgada en 2021 busca prevenir y sancionar el acoso sexual, la violencia y discriminación de género en universidades, institutos profesionales y de formación técnica.

Aunque en los últimos años se han impulsado distintas normativas para enfrentar la violencia de género en el país, el desafío de erradicar estos actos sigue presente. Por lo que en este contexto, visibilizar estas realidades es una paso para avanzar en su prevención.