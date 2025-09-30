Voto obligatorio: ¿Cuál será el valor de las multas por no sufragar y cuándo empiezan a regir?
El lunes el Congreso despachó a ley dos de los proyectos clave en la reforma electoral: la sanción económica por no votar y el aumento de los requisitos para que los extranjeros avecindados en Chile puedan sufragar. Revisa en el video todo el detalle de ambas iniciativas, quiénes están sujetos a la multa y cuándo comenzará a regir la nueva normativa.
