Voto obligatorio: ¿Cuál será el valor de las multas por no sufragar y cuándo empiezan a regir?

El lunes el Congreso despachó a ley dos de los proyectos clave en la reforma electoral: la sanción económica por no votar y el aumento de los requisitos para que los extranjeros avecindados en Chile puedan sufragar. Revisa en el video todo el detalle de ambas iniciativas, quiénes están sujetos a la multa y cuándo comenzará a regir la nueva normativa.

Alonso VatelPor 
Alonso Vatel

Reformas electoralesVoto obligatorioMulta por no votarVoto extranjeroVoto migranteÁlvaro ElizaldeMacarena LobosSegpres

