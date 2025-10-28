SUSCRÍBETE
100 años de Corona: la marca de Cervecería AB InBev celebra su centenario con exposición de fotos tomadas por el sol

“100 historias hechas por el sol” es una muestra de destacados fotógrafos chilenos que capturan la vida junto al mar con una herramienta tan simple como mágica: la cámara estenopeica. Sin lentes, sin filtros, solo luz, tiempo y sol para revelar la esencia de nuestras costas.

Por 
La Tercera
100 años de Corona: la marca de Cervecería AB InBev celebra su centenario con exposición de fotos tomadas por el sol.

Cerveza Corona está en plena celebración de sus 100 años. Un hito que la marca, una de las icónicas del catálogo de Cervecería AB InBev, ha querido conmemorar potenciando su vínculo con la naturaleza, la sustentabilidad y un estilo de vida más simple. Debido a esto, acaban de inaugurar una exposición de imágenes costeras, sin otra iluminación que el sol, tomadas con la herramienta fotográfica más antigua y analógica que existe: la cámara estenopeica.

“100 historias hechas por el sol” se llama la campaña artística, desarrollada por Corona junto a los fotógrafos Rodrigo Farías y Javiera Musso, quienes recorrieron el litoral chileno con pequeñas cajas oscuras sin lente, batería ni pantalla. Solo un orificio milimétrico que deja pasar la luz y dentro una película que la captura tras un tiempo de espera.

Así nació una serie de retratos completamente análogos, construidos con paciencia, luz natural y un profundo respeto por el territorio. Imágenes hechas por el sol y totalmente sorpresivas, pues hasta no ser reveladas no hay forma de saber qué capturó la cámara.

Rodrigo Farías y Javiera Musso, fotógrafos de la exposición, junto a Álvaro Abarca, prócer del surf chileno.

“La fotografía estenopeica nos obliga a desacelerar”, cuenta Farías, fotógrafo y realizador radicado en Pichilemu, conocido por su trabajo documental ligado a la cultura del surf, la conservación marina y los procesos análogos.

“Aquí no hay disparos; hay espera. La imagen se construye con lo que está, con lo que se posa frente a la cámara y con el paso del tiempo. Es una forma de mirar que tiene mucho que ver con la manera en que deberíamos habitar nuestros paisajes: con más atención, con más cuidado”.

Camila Plass, directora de Marketing de Cervecería AB InBev.

“Con este proyecto quisimos rendir homenaje no solo a nuestras playas, sino también al valor de las historias que se construyen en torno a ellas. A través de una técnica que se conecta con lo esencial, logramos retratar algo que va más allá de la imagen: capturamos un modo de vivir y sentir”, señala Camila Plass, directora de Marketing de Cervecería AB InBev.

“Nos alegra ver cómo una de nuestras marcas más icónicas celebra su legado con una acción que une arte, sostenibilidad y cultura local”, dijo Roberto Parra, gerente de Asuntos Corporativos e Impacto Positivo de Cervecería AB InBev, en la inauguración de “100 historias hechas por el sol”. “Cuando hablamos de propósito, hablamos de conexión entre las personas, su entorno y la forma en que vivimos de manera coherente con lo que creemos”.

Roberto Parra, gerente de Asuntos Corporativos e Impacto Positivo de Cervecería AB InBev.

Este proyecto está presentándose desde el 23 de octubre hasta el 1 de noviembre en el Mercado Urbano Tobalaba (MUT), con una exposición gratuita en el piso -3 que incluye gigantografías. También se lanzó un libro de edición limitada, que además de reunir estas imágenes costeras incluye las historias de personas que viven al estilo Corona: conectadas con la naturaleza y con una vida más simple, consciente y duradera.

Más sobre:Presentado por Cervecería AB InBevCervecería AB InBevCoronaCerveza CoronaRodrigo FaríasJaviera MussoFotografíasCervezabranded-pulso

