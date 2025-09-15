SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Branded

Apple y el escenario del Cyber Monday en Chile con foco en iPhone 15 e iPad

 

El lanzamiento de la nueva generación de iPhone ha reordenado el panorama tecnológico de 2025. Mientras los reflectores globales se centran en la serie iPhone 17, en Chile el interés se mantiene en dispositivos anteriores como el iPhone 15, que se perfila como una de las opciones más atractivas de cara al próximo Cyber Monday. La experiencia de años anteriores muestra que los modelos que dejan de ser “los más recientes” suelen recibir descuentos significativos, abriendo una ventana de acceso a equipos de alto rendimiento a precios más bajos.

La estrategia también alcanza al segmento de tablets. El iPad ha reforzado su papel dentro del ecosistema Apple, especialmente con los últimos modelos equipados con chips M4. Este avance en potencia y eficiencia lo posiciona no solo como un dispositivo de entretenimiento, sino como una herramienta clave en flujos de trabajo profesionales, con énfasis en inteligencia artificial y tareas creativas.

Ecosistema integrado y percepción de valor

Uno de los elementos centrales en la propuesta de Apple es la integración entre hardware y software. La compañía mantiene un control vertical sobre sus chips, sistemas operativos y servicios, lo que le permite ofrecer un rendimiento sostenido en el tiempo. Esta arquitectura ha generado entre los usuarios chilenos la percepción de que los dispositivos “no se ponen lentos nunca” y que el costo inicial se amortiza con años de actualizaciones de software.

La continuidad entre dispositivos es otro rasgo distintivo. Funciones como AirDrop o Handoff se han vuelto parte de la rutina digital, permitiendo una interacción fluida entre teléfonos, computadores y tablets. Detrás de esa experiencia hay una infraestructura técnica que combina protocolos de red, chips especializados y servicios en la nube, pero que se percibe como algo simple y natural en el día a día.

Privacidad y seguridad en un nuevo contexto

La irrupción de la inteligencia artificial generativa ha puesto a la privacidad en el centro del debate tecnológico. En este punto, Apple ha insistido en un modelo que prioriza el procesamiento en el propio dispositivo y, solo cuando es necesario, utiliza servidores equipados con sus propios chips para resolver tareas más complejas. Estos procesos en la nube se realizan sin almacenar datos sensibles, un enfoque diseñado para reforzar la confianza del consumidor en un ecosistema cerrado.

La seguridad también se extiende a la mensajería. iMessage mantiene el cifrado de extremo a extremo, complementado recientemente con protocolos poscuánticos que buscan anticiparse a riesgos futuros en criptografía. Aunque no está exento de críticas por tratarse de un sistema cerrado, se ha consolidado como una opción robusta para quienes priorizan comunicaciones seguras.

El peso del Cyber Monday en Chile

El comercio electrónico en Chile ha alcanzado una madurez evidente. En junio de 2025, el Cyber Day superó los 520 millones de dólares en ventas, y el Cyber Monday programado para octubre apunta a cifras similares. La cercanía de este evento con el lanzamiento del iPhone 17 abre una coyuntura particular: mientras los nuevos modelos llegan a precios altos, las generaciones anteriores como el iPhone 16 y el iPhone 15 aparecen como los protagonistas naturales de las ofertas.

El historial confirma esa lógica. En versiones anteriores del evento, equipos como el iPhone 13 registraron descuentos de hasta un 26%, mientras que modelos más recientes, como el iPhone 15 Pro Max, vieron rebajas en torno al 16%. Estas cifras muestran que la depreciación natural tras la llegada de una nueva generación se traduce en oportunidades de compra que suelen ser mejor valoradas por los consumidores.

Una apuesta que trasciende el precio

El atractivo de Apple no depende únicamente de una rebaja puntual. Lo que el usuario adquiere al optar por un iPhone o un iPad es la entrada a un ecosistema que se sostiene en el tiempo, con actualizaciones constantes, integración entre dispositivos y un estándar de privacidad que ha sido parte de su identidad.

En este contexto, el Cyber Monday funciona como un catalizador. Permite a más consumidores acceder a modelos como el iPhone 15 o el iPad, que, aunque ya no lideran la línea más reciente, siguen siendo dispositivos capaces de entregar un rendimiento competitivo durante varios años. Para muchos, no se trata solo de aprovechar un descuento, sino de entrar en un sistema que ha demostrado ser difícil de abandonar.

Más sobre:iPhone 15iPadCyber Mondayecommerce

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Sindicato de Casa de Moneda rechaza la última oferta de la estatal y arremeten contra la “regla” de Marcel

Polonia anuncia el derribo de un dron que sobrevolaba edificios gubernamentales en Varsovia

Caso Convenios: Juzgado confirma fecha para preparación de juicio oral para seis de siete imputados

Descubren un nuevo y adorable pez en las aguas profundas: así se ve

Maduro denuncia la “agresión” de EE.UU. y advierte que está “en camino de ser militar”

Alejandro ‘Buffy’ Barros, de Tomás Va a Morir, revela que padece grave enfermedad: “Quizás no llegue a los 90 años”

Lo más leído

1.
Por atentado contra la autoridad: Detienen a “pastor” Javier Soto tras Te Deum Evangélico

Por atentado contra la autoridad: Detienen a “pastor” Javier Soto tras Te Deum Evangélico

2.
Reaparición de Monsalve revela contradicciones tras su salida del gobierno e incomoda a La Moneda

Reaparición de Monsalve revela contradicciones tras su salida del gobierno e incomoda a La Moneda

3.
Cadem: Kast y Jara anotan leve caída y empatan en el liderato, Matthei al alza tras debate presidencial

Cadem: Kast y Jara anotan leve caída y empatan en el liderato, Matthei al alza tras debate presidencial

4.
Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

5.
Fernando Ortiz tras la goleada de la U a Colo Colo: “No soy de ponerme un tiempo porque después se pone en contra”

Fernando Ortiz tras la goleada de la U a Colo Colo: “No soy de ponerme un tiempo porque después se pone en contra”

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Qué es y qué hace Oracle, la empresa cuyas acciones se dispararon en más del 40%

Qué es y qué hace Oracle, la empresa cuyas acciones se dispararon en más del 40%

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Qué se sabe del dron de Rusia que violó el espacio aéreo de Rumania (y cómo relaciona con la denuncia previa de Polonia)

Qué se sabe del dron de Rusia que violó el espacio aéreo de Rumania (y cómo relaciona con la denuncia previa de Polonia)

Este televisor incluye funciones nunca antes vistas y está hecho para gamers

Este televisor incluye funciones nunca antes vistas y está hecho para gamers

Servicios

Cuándo es la Parada Militar y dónde ver el desfile en TV y streaming

Cuándo es la Parada Militar y dónde ver el desfile en TV y streaming

Anuncian reforzamiento de recorridos del transporte público cercanos a las fondas en Fiestas Patrias

Anuncian reforzamiento de recorridos del transporte público cercanos a las fondas en Fiestas Patrias

Confirman fechas de la próxima postulación al Subsidio de arriendo: estos son los requisitos

Confirman fechas de la próxima postulación al Subsidio de arriendo: estos son los requisitos

Caso Convenios: Juzgado confirma fecha para preparación de juicio oral para seis de siete imputados
Chile

Caso Convenios: Juzgado confirma fecha para preparación de juicio oral para seis de siete imputados

Cuándo es la Parada Militar y dónde ver el desfile en TV y streaming

Jara por aplicación de Ley Antiterrorista en eventual gobierno: “Si hay que interponer una acción legal, lo voy a hacer”

Sindicato de Casa de Moneda rechaza la última oferta de la estatal y arremeten contra la “regla” de Marcel
Negocios

Sindicato de Casa de Moneda rechaza la última oferta de la estatal y arremeten contra la “regla” de Marcel

Alphabet, la matriz de Google, se convierte en otro monstruo de US$ 3 billones

Banco Mundial nombra a Susana Cordeiro como nueva vicepresidenta para la región

Descubren un nuevo y adorable pez en las aguas profundas: así se ve
Tendencias

Descubren un nuevo y adorable pez en las aguas profundas: así se ve

“Era un niño bastante tranquilo”: los relatos de los vecinos de Tyler Robinson, el presunto asesino de Charlie Kirk

Quién es Owen Cooper, el actor de Adolescencia y el más joven en ganar un premio Emmy

Ximena Restrepo anuncia su candidatura a la presidencia de World Athletics: “Me produce mucha motivación”
El Deportivo

Ximena Restrepo anuncia su candidatura a la presidencia de World Athletics: “Me produce mucha motivación”

Chile cae ante Alemania en su segundo partido en el Mundial de vóleibol

Campeón del mundo con Francia en Rusia 2018 anuncia su retiro del fútbol profesional a los 31 años

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago
Finde

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre

Alejandro ‘Buffy’ Barros, de Tomás Va a Morir, revela que padece grave enfermedad: “Quizás no llegue a los 90 años”
Cultura y entretención

Alejandro ‘Buffy’ Barros, de Tomás Va a Morir, revela que padece grave enfermedad: “Quizás no llegue a los 90 años”

HBO Max estrena The Paper, del universo de The Office: ve el trailer aquí

Hollywood versus Netanyahu: el boicot impulsado por el cine contra Israel (y su capítulo chileno)

Polonia anuncia el derribo de un dron que sobrevolaba edificios gubernamentales en Varsovia
Mundo

Polonia anuncia el derribo de un dron que sobrevolaba edificios gubernamentales en Varsovia

Maduro denuncia la “agresión” de EE.UU. y advierte que está “en camino de ser militar”

“Lo estamos agasajando”: Los temas que marcan la inédita segunda visita de Estado de Trump a Reino Unido

Sacar la ciencia del laboratorio: la misión de Macarena Rojas Ábalos
Paula

Sacar la ciencia del laboratorio: la misión de Macarena Rojas Ábalos

El miedo a engordar enferma más que una empanada

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse