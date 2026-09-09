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    Auto City: 11.000 m² para elegir auto sin salir del mall

    La nueva propuesta de Cenco Malls reúne a más de 25 marcas en Cenco Costanera y Cenco Florida, con modelos de todos los segmentos —a combustión, híbridos y eléctricos— disponibles para comparar en un mismo recorrido.

     
    Auto City: 11.000 m² para elegir auto sin salir del mall

    Elegir un auto suele significar recorrer concesionarios repartidos por la ciudad, en horarios de semana y con cita previa. La lógica de Auto City es la contraria: poner la oferta de varias marcas a pocos metros una de otra, en un lugar al que la gente ya va por otras razones.

    Cenco Malls lo inauguró oficialmente el jueves 3 de septiembre en Cenco Costanera y Cenco Florida, con presencia de representantes de las marcas y ejecutivos de Cencosud. El proyecto ocupa más de 11.000 m² entre ambos centros comerciales, superficie que lo ubica entre los principales espacios automotrices del país dentro de un mall.

    UNA CATEGORÍA QUE EL MALL NO TENÍA

    Con Auto City, Cenco Malls entra a un negocio en el que no operaba y suma la compra de un vehículo a la oferta de retail, gastronomía, entretención y servicios que ya reúnen sus centros comerciales.

    “Con Auto City estamos incorporando una nueva categoría a nuestro ecosistema de centros comerciales para ofrecer una experiencia más simple, cómoda y cercana a quienes buscan un vehículo”.

    Sebastián Bellocchio, gerente general de Cenco Malls

    El ejecutivo agregó que con esta apertura la compañía sigue “desarrollando espacios relevantes para nuestros visitantes y nuevas oportunidades de crecimiento para las marcas que operan con nosotros”.

    DEL AUTO DE CIUDAD AL FAMILIAR

    La oferta cubre segmentos distintos, desde vehículos de ciudad hasta modelos familiares, y permite ver alternativas de varias marcas sin cambiar de dirección ni pedir hora. Comparar deja de ser una salida planificada y pasa a caber dentro de una tarde en el mall.

    Para las marcas, el atractivo es el flujo: una vitrina permanente en uno de los centros comerciales más visitados del país, frente a público que llegó por otro motivo y que difícilmente habría entrado a un concesionario ese mismo día.

    COMBUSTIÓN Y ELÉCTRICOS, LADO A LADO

    Entre las marcas de Auto City conviven modelos a combustión y electrificados: híbridos, híbridos enchufables, de rango extendido y 100% eléctricos. Estos últimos —de Suzuki, Mazda, GWM, Haval, Avatr, Deepal, Changan, DFSK y Subaru— están reunidos en un espacio a cargo de Anfruns Motors.

    Para el visitante, eso significa poder poner una tecnología al lado de la otra sin decidir de antemano por cuál se inclina, algo que hoy exige varias visitas y bastante investigación previa.

    Cenco Malls proyecta expandir el formato de Auto City a otros mercados donde opera.

    Más sobre:Auto CityAzertaCentros comercialesbranded-pulso

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