Aceleradora 100+ Labs de Cervecería AB InBev anunció a sus cuatro ganadores en el EtM Day 2025

En la jornada inaugural del EtM Day 2025, el encuentro de emprendimiento e innovación más grande del país, se develaron las cuatro startups ganadoras de 100+ Labs Chile, la aceleradora corporativa liderada por Cervecería AB InBev, en alianza con Coca-Cola Andina, Coca-Cola Embonor, Nutrisco, y ejecutada por Socialab.

En su sexta edición, que recibió más de 160 propuestas, los proyectos vencedores fueron los de Celteno, Midda, Syncropro y Emma, seleccionados tras un intenso proceso que incluyó mentorías, validación técnica y, finalmente, la presentación de sus casos de negocio en el escenario de Emprende Tu Mente, ante un jurado compuesto por representantes de las compañías organizadoras y actores del ecosistema emprendedor.

“Nos interesa la productividad y la sostenibilidad”, señaló José Antonio Alonso, director de Asuntos Corporativos y Legal de Cervecería AB InBev. “Por lo tanto, tenemos que consumir menos agua, generar menos emisiones de CO2, encontrar soluciones de reciclabilidad, soluciones a desafíos comerciales; de esa manera nuestro negocio será más resiliente en el tiempo y más sostenible. Ahí, las startups nos ayudan a encontrar esas ideas para resolver esos desafíos. Eso es lo que hacemos con esta convocatoria”.

El jurado del 100+ Labs Chile 2025.

Las cuatro startups están centradas en resolver desafíos asociados al uso eficiente de recursos, la economía circular, la energía limpia, la logística inteligente y la innovación comercial. Celteno es una herramienta para medir y gestionar las emisiones de gases de efecto invernadero; Midda, una tecnología de monitoreo para prevenir fallas de maquinaria y quiebres de stock; SyncoPro, un software con IA para coordinar turnos laborales; y Emma, una plataforma controlar y reducir el consumo energético.

“Para nosotros, pilotear con Cervecería AB InBev es entrar en la cancha grande, donde las soluciones tienen que ser escalables y capaces de generar impacto real”, dice Felipe Saavedra, fundador y CEO de Celteno. “La descarbonización es uno de los desafíos más complejos de la actualidad y esto representa una oportunidad de validar nuestra tecnología en una cadena de suministro compleja, internacional y muy comprometida con la inclusividad, la agricultura sostenible, el packaging circular y la innovación climática”.

Desde su llegada a Chile, en 2020, la aceleradora 100+ Labs ha potenciado más de 25 emprendimientos, convirtiéndose en un referente de innovación colaborativa. Su metodología se basa en el modelo venture client, donde las startups se integran como socios estratégicos en la cadena de valor de grandes empresas.

Daniel Daccarett, cofundador de Emprende tu Mente, dio la bienvenida al pitch final de 100+ Labs Chile diciendo que “esta instancia no es caridad; es colaboración. Cervecería AB InBev lleva harto años apoyándonos y, para mí, que grandes compañías se acerquen al ecosistema emprendedor, es un sueño hecho realidad. No por un discurso o una estrategia de marketing, sino porque realmente creen en esto. Hoy la conexión entre grandes empresas y emprendedores es mucho más fluida”.

A la fecha, las startups que han sido seleccionadas por la aceleradora han implementado soluciones que van desde la optimización de recursos hídricos y energéticos hasta la reducción de emisiones en transporte y nuevas tecnologías para reutilizar residuos industriales.

Si sus proyectos piloto tienen éxito, además, podrán postular a Accelerator 100+, para trabajar con plantas de AB InBev en otros países de Latinoamérica, y más adelante a nivel global, proponiendo sus soluciones innovadoras a una escala mundial.

De esta forma, Cervecería AB InBev reafirma su propósito de “soñar en grande para crear un futuro con más motivos para brindar”, impulsando la innovación como motor de crecimiento sostenible.