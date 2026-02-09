Cuando el diagnóstico llega tarde: el doloroso vacío en la cobertura de enfermedades poco frecuentes

“Cristián lloraba día y noche. Yo sentía que algo no estaba bien” [1], recuerda Jacqueline Mora, quien hace más de 30 años inició un recorrido médico que cambiaría su vida y la de su familia. Su primer hijo fue diagnosticado con mucopolisacaridosis tipo IV A (síndrome de Morquio A), una enfermedad genética poco frecuente que requiere tratamiento permanente.

Años después, su segundo hijo, Agustín, fue diagnosticado con la misma condición. “No planeaba tener otro hijo, fue una sorpresa… pero él también nació con la misma enfermedad”[1], cuenta Jacqueline, con la serenidad de quien ha aprendido a vivir entre tratamientos, controles y esperas.

Una enfermedad poco conocida y de alto costo

Las MPS son un trastorno metabólico hereditario que se presenta cuando el organismo carece de las enzimas necesarias para descomponer un grupo de moléculas que se llaman mucopolisacáridos (formadas principalmente por moléculas de azúcar), y estas se almacenan en prácticamente todas las células del cuerpo y pueden provocar un crecimiento anormal, problemas de movilidad, cansancio y fuertes dolores en los huesos. También pueden verse afectados el corazón, el sistema respiratorio y el sistema nervioso central, lo que lleva a una disminución de la esperanza de vida [2].

Según cifras de la Fundación FELCH, en Chile, la MPS IV A, también conocida como Síndrome de Morquio, es la que presenta el mayor número de pacientes, sin embargo, no cuenta con cobertura de la Ley Ricarte Soto y de los 58 pacientes diagnosticados, solo 42 reciben tratamiento. “El acceso de los pacientes a terapia ha sido a través del Programa de Medicamentos de Alto Costo de Fonasa (MAC), pero este ha permanecido cerrado desde el 2015, sin extenderse a través de los años, lo que dificulta el acceso de nuevos pacientes al programa” [3], explica Gabriela Pérez coordinadora de Pacientes de Fundación FELCH.

“El medicamento recién salió cuando Cristián tenía ocho años, así que durante mucho tiempo no hubo tratamiento disponible. Con Agustín fue distinto: él tuvo acceso más temprano, aunque igual ha tenido complicaciones”1, explica Jacqueline.

El desafío de la cobertura y la inclusión

A pesar de las dificultades, Jacqueline Mora ha construido una vida de estabilidad y afecto junto a sus hijos.

“Los colegios siempre fueron muy comprensivos; nunca tuve problemas con los profesores. Cristian estudió Administración de Empresas y ahora trabaja en la municipalidad de Molina. Es muy responsable y querido por todos”[1], dice con orgullo.

También rescata el valor del acompañamiento y las redes informales que marcaron su camino. “Dios me puso personas clave, como una amiga que conocí cuando Cristian tenía tres meses. No éramos familia, pero me acompañó en todo. Gracias a su apoyo logramos salir adelante” [1].

“Ha sido un camino largo; falta inclusión real y comprensión. Mis hijos son inteligentes y capaces, pero a veces los trabajos no son justos o no se les da continuidad. No deberían ser juzgados por su estatura o su condición”[1].

Su testimonio refleja el desafío que enfrentan cientos de familias que viven con enfermedades poco frecuentes y de alto costo: la burocracia, la incertidumbre y la falta de políticas públicas actualizadas.

Para Jacqueline, su historia no es solo personal. Es también un mensaje a otras familias que pueden estar atravesando el mismo camino. “Una madre siempre sabe cuándo algo no está bien. Hoy hay más información, pero hay que buscarla, insistir, no rendirse. Mientras antes llegue el diagnóstico, mejor será la calidad de vida”[1].

El caso de Jacqueline pone rostro a una realidad que urge visibilizar: la necesidad de fortalecer los mecanismos de diagnóstico y apoyo, como también ampliar la cobertura para enfermedades poco frecuentes y cuyos tratamientos tienen un alto costo.

