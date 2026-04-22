El bienestar comienza como un buen descanso: Rosen redefine el dormir con tecnología y diseño

En tiempos donde el bienestar se ha vuelto protagonista, el descanso se posiciona como uno de los elementos fundamentales —y también más desafiantes— de la vida cotidiana. Así lo evidencia el último estudio de calidad del sueño realizado por Activa Research y que posiciona a Chile con la peor calidad de sueño dentro de la región.

En este contexto, dormir bien deja de ser un hábito básico para transformarse en una experiencia cada vez más valorada. Ya no se trata solo de dormir, sino de vivir un descanso que combine confort, diseño y tecnología. Bajo esta premisa, Rosen refuerza su propuesta, pensada para quienes buscan llevar su descanso a un nivel superior.

Cama Orbix

“En Rosen entendemos que el descanso es una parte esencial del bienestar, por eso hemos desarrollado una categoría premium que integra tecnología, materiales de alto estándar y diseño pensado en las personas. No se trata solo de ofrecer productos, sino de crear una experiencia de descanso superior, donde cada elemento —desde la cama hasta los textiles— contribuye a mejorar la calidad de vida y transformar la forma en que dormimos”, comenta María Eliana Piera, gerente omnicanal corporativo de Rosen.

Dentro de sus líneas más sofisticadas de camas se encuentra la línea Infinit con colchones que convergen innovación y materiales de alto estándar. Modelos como Orbix, Astrum y Novus, desarrollados con tecnología Technogel® , ofrecen una experiencia envolvente que se adapta al cuerpo, favoreciendo la regulación de temperatura y una sensación de ingravidez que redefine la forma de dormir.

Cama Astrum

“Como compañía especialista en descanso, nos hemos encargado de buscar tecnología de punta que mejore el descanso, el bienestar y la calidad de vida de nuestros clientes. En el caso de Technogel®, se trata de un material que trabaja simultáneamente en tres direcciones en perfecta armonía con la estructura y peso de cada persona. Está zonificado en tres zonas para adaptarse mejor a los contornos del cuerpo, brinda una excelente regulación térmica y tiene propiedades inalterables en el tiempo”, explica la gerente.

A esta propuesta se suma el universo Motion Beds, diseñado para quienes buscan personalización total. Aquí destacan alternativas como Body Ergosportive , una cama adaptable eléctrica y que permite ajustar la posición del cuerpo para maximizar el descanso, y Body Element con colchón Novus , que combina ergonomía y tecnología en una solución más accesible dentro del segmento premium.

Cama Novus

“Sabemos que no todas las personas descansan de la misma manera, por eso desarrollamos soluciones que se puedan ajustar a cada cliente. Nuestra línea Motion Beds, permite adaptar la cama a las necesidades y preferencias de cada usuario. A través de sistemas ajustables y tecnología aplicada al confort, buscamos que cada persona pueda personalizar su descanso, logrando una experiencia más cómoda, flexible y acorde a su estilo de vida”, detalla Piera.

Desde la compañía, destacan que una buena opción es acercarse a las tiendas para hacer un testeo y recibir una asesoría personalizada. “El descanso tiene un impacto directo en el bienestar por eso elegir una cama no debiera ser una decisión rápida, sino una experiencia que se vive. Invitamos a las personas a probar, comparar y sentir las diferencias en nuestras tiendas, acompañados por vendedores expertos que los guían según sus necesidades, para encontrar el descanso adecuado para cada uno”, añaden desde la compañía.

Cama Body ErgoSportive

Complementos que mejoran la experiencia

Más allá de la estructura, Rosen entiende el descanso como un sistema completo. Por eso, la experiencia se potencia con una selección de complementos diseñados para elevar cada detalle.

Entre ellos, sobresalen las almohadas Technogel Deluxe® que destacan por su lámina de gel patentado con orificios de ventilación que aportan frescura y soporte inteligente. Además, su funda es antibacteriana para que tu sueño sea más agradable, ya que minimiza la presencia de microorganismos que pueden afectar a tu salud.

Adicionalmente, existen opciones de pluma en distintas densidades, que van desde 25% hasta 90% de plumas de pecho en su consistencia. También, Rosen ofrece la almohada Nap , una mezcla de pluma y viscoelástica con tecnología termorreguladora para equilibrio entre suavidad y soporte. Y para quienes prefieren una sensación más firme, está JR , de látex natural con seda, orientada a alto soporte y durabilidad.

“La composición de la almohada dependerá de las preferencias de la persona al dormir, en ese caso puede optar entre firmeza y suavidad. La pluma entrega una adaptación única de confort, de alta recuperación, extremadamente suave e ideal para dormir en cualquier posición”, precisa la ejecutiva.

El ritual se completa con ropa de cama de alto estándar, las sábanas premium destacan por su alto hilaje y la calidad de sus materiales, elementos clave para lograr un descanso superior. Rosen cuenta con una amplia variedad, donde las sábanas de 500, 800 y 1.000 hilos destacan por su suavidad, durabilidad y sensación envolvente, transformando cada noche en una experiencia sensorial.

Las opciones de 500 hilos, aseguran una gran durabilidad y resistencia, hasta alternativas de 800 hilos que elevan el confort gracias a su confección en algodón 100% satinado, suave al tacto y altamente envolvente. En la cima de esta propuesta, las sábanas de 1.000 hilos combinan una durabilidad excepcional con una textura y brillo únicos, entregando una experiencia sofisticada que transforma cada noche en un descanso profundo y verdaderamente premium.

En un contexto donde el bienestar toma cada vez más relevancia, Rosen ofrece una mirada integral del descanso, combinando tecnología, diseño y materiales de calidad para responder a una necesidad clave: dormir bien.