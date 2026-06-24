H&M presenta su tienda completamente renovada en Cenco Alto Las Condes

Una nueva cara -que incluye desde cambios en la iluminación hasta la presencia de un espacio dedicado a la línea Home- tiene hoy la tienda de H&M en Cenco Alto Las Condes. Además, es la primera del mercado Chile-Perú-Uruguay en contar con cajas de autopago, que agilizan y mejora la experiencia de compra.

“Hace dos años nos embarcamos en un camino de renovación, con el cliente en el centro, buscando elevar la experiencia de compra en todos niveles. El resultado es un ambiente más acogedor, más moderno, más fluido e inspirador”, dice Ivalú Muscarelli, PR & Communications Manager de H&M.

En H&M Home, en tanto, hay una completa línea de decoración para la casa, con secciones dedicadas a cocina, baño, dormitorio, estar y niños, y productos especialmente organizados para que la experiencia de compra sea mucho más práctica y agradable.