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    Política

    Presidente Kast realizará gira por La Araucanía con énfasis en crecimiento económico y empleo

    Durante tres días, a partir de hoy, el Mandatario se desplegará por la región del sur de Chile encabezando una serie de actividades con otras autoridades. Este miércoles, por ejemplo, liderará una nueva edición de "Presidente Presente", espacio de interacción con vecinos de la zona.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    msm

    Este miércoles el Presidente José Antonio Kast tendrá una nutrida agenda que puso en marcha a partir de las 10.00 horas, con el saludo protocolar al embajador designado en China, Alfonso Silva, en La Moneda.

    Más tarde, a eso de las 11.30 horas, se reunirá con la Confederación de la Producción y el Comercio. Luego, de manera separada, recibirá a los embajadores designados en República Dominicana, Germán Becker; y México, Francisco Chahuán.

    Una vez finalizados los encuentros diplomáticos, el Mandatario emprenderá viaje hacia la región de La Araucanía, en donde permanecerá hasta el viernes. Con todo, el foco principal de esta gira será el impulso económico, la reactivación y el empleo.

    Se espera que aterrice a eso de las 18.30 horas en Temuco, para luego dirigirse al Centro Cultural de Lautaro y dar pie a la octava versión del diálogo ciudadano “Presidente Presente”, una instancia que instauró este gobierno y que contempla la interacción de los vecinos con el Mandatario y los ministros o autoridades que lo acompañen.

    En esta ocasión, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, será parte de la gira y del denominado “Presidente Presente”. Ahí también participará el subsecretario General de Gobierno, José Francisco Lagos; su par de Agricultura, Francesco Venezian; el delegado presidencial de La Araucanía, Francisco Ljubetic; y el alcalde de Lautaro, Ricardo Jaramillo.

    Ya el día jueves, tanto el Presidente como el titular de Vivienda participarán del Encuentro Empresarial de La Araucanía (Enela), el principal evento de articulación público-privada de la región.

    Más tarde, Kast irá a la fábrica de Rosen, en donde habrá anuncios de expansión de la empresa a otros países y el Presidente revelará la importancia del rol de la empresa para aportar a la empleabilidad de nuestro país.

    Luego, el Jefe de Estado será parte de un gabinete regional, y luego se trasladará a Villarrica a la entrega de títulos de dominio junto a la ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot.

    Por su parte, durante el mismo jueves, el ministro Poduje se reunirá con el alcalde de Carahue, Helmuth Martínez; y de Temuco, Roberto Neira.

    Ya el día viernes el Presidente encabezará la inauguración del borde costero en Caleta La Barra, comuna de Toltén.

    Las otras visitas de Kast

    Este es su tercer paso por la zona en su calidad de Presidente, porque como es sabido, Kast durante su trayectoria política ha visitado varias veces la región, y ha mantenido en su discurso un tono duro en contra del conflicto mapuche.

    En su primera gira por la región, que realizó a menos de un mes de asumir la Presidencia, visitó el Regimiento de Logística N°3 Victoria, lugar relevante en la mantención y operatibilidad de los medios mecanizados que utilizan el Ejército y Carabineros en el resguardo de la Macro Zona Sur, bajo el estado de excepción.

    Luego, en abril inauguró el Centro Oncológico Ambulatorio Infantil en Temuco, iniciativa enfocada en fortalecer la atención especializada para niños, niñas y adolescentes con cáncer en la región de La Araucanía.

    Más sobre:José Antonio KastLa Araucanía

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