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    Crespo ante comisión por el Estallido Social: “Tampoco es mi responsabilidad auxiliar a una persona que se está quemando con su propio fuego”

    En la ocasión, el exuniformado además sostuvo que "nosotros no teníamos con qué defendernos” y que a pesar de las agresiones "no disparamos ningún tiro”.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    El excomandante de Fuerzas Especiales de Carabineros, Claudio Crespo, asistió durante la mañana de este miércoles a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados por el Estallido Social, donde abordó los hechos de violencia que ocurrían en Plaza Italia.

    Según señaló el exfuncionario policial, “si una persona manipula una molotov, porque nosotros no tenemos lanzallamas, y con su propia molotov se está quemando, es problema de la persona. Si juegas con fuego te puedes quemar, eso es obvio, y yo no lo vi, y tampoco es mi responsabilidad auxiliar a una persona que se está quemando con su propio fuego”.

    De acuerdo a lo que mencionó, “yo vi varios heridos, varios, muchos heridos, de primera línea, por fuego amigo, muchos. Yo de hecho comuniqué varias veces a la central de comunicaciones que producto de las piedras que nos lanzaban a nosotros, o las molotov, se autoinfligían lesiones entre ellos mismos. Y nosotros comunicábamos, bueno, ese problema escapaba de nuestras manos”.

    Asimismo, apuntó que luego de que se decidiera retirar el uso de la escopeta antidisturbios a partir del 15 de noviembre ya no tenían elementos para defenderse. “Desde ahí para adelante, que fueron días salvajes, nosotros no teníamos con qué defendernos”, mencionó.

    “No había gases lacrimógenos, no había nada. No teníamos elementos, teníamos 6 lanzaguas operativos, seis en Santiago, que quedaban dos o tres en La Moneda, y en Plaza Italia teníamos dos. Entonces los tipos se nos venían encima, y ¿saben lo que hacían los carabineros? Les tiraban piedras a los encapuchados", expresó.

    Es así como apuntó que “incluso yo también tiré piedras, porque no teníamos con qué defendernos. Porque la última herramienta que teníamos en nuestro poder era el arma de fuego”.

    De esta forma enfatizó que a pesar de las agresiones no se utilizaron armas letales: “Yo, o cualquier carabinero bajo mi mando, podría haber sacado su pistola y haber bajado a varios tipos que nos tiraban molotov y nunca lo hicimos. No disparamos ningún tiro”.

    Finalmente, Crespo se refirió al proceso judicial en su contra, asegurando que fue absuelto en todas las causas.

    “A mí, les guste o no les guste, la justicia me absolvió de todos los casos que me imputaron. De todos. La fiscal Chong me imputó 5 casos. Me llevó a dos juicios. Tuvimos un juicio tremendamente largo, yo creo que es lo más largo de la historia de Chile. En el caso de Gatica, 14 meses y el tribunal me absolvió de toda responsabilidad”, afirmó.

    Ex directora del Insuco

    A la comisión también asistió la exdirectora del Instituto Superior de Comercio (Insuco), quien se refirió a lo que ocurría en los establecimientos educacionales señalando que “muchas veces las tomas tenían una cantidad de estudiantes que no se condice con la cantidad de matrícula, y por lo tanto, bastaba una minoritaria cantidad para que a partir de esa asamblea, se dictaminara que el establecimiento entraba en una toma”.

    Asimismo, presentó una serie de documentos, donde se aprecian la compra de diferentes insumos entre ellos overoles blanco y que fueron recepcionados por el Internado Nacional Barros Arana (INBA).

    “Tenemos aquí una factura electrónica, por un monto un poquito más arriba del millón de pesos, con timbre, como se puede apreciar también, de recepción del INBA con fecha agosto del año 2024 y justamente en la última parte de esta factura aparece el overol desechable blanco en talla XL, microporoso, 50 unidades”, mencionó

    De acuerdo a lo que explicó, “no es que se haya realizado por parte de docentes o de funcionarios de los establecimientos. ¿La compra cómo se gestiona? Directamente desde la dirección de educación municipal a través de su departamento de compras. Ese tipo de acciones son coordinadas entre las direcciones de los establecimientos. Por lo tanto, inevitablemente, tiene que haber habido algún grado de conocimiento de la directora del INBA de aquella época", detalló.

    Asimismo, apuntó que “yo tomé conocimiento recién, hace poco, ahora en este primer semestre, por intermedio de la actual directora de INBA”, enfatizando que “es a ella quien le corresponde realizar las acciones de informar al sostenedor o las denuncias correspondientes según corresponda”.

    Más sobre:Claudio CrespoCarabinerosEstallido SocialComisión

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