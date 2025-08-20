La corsetería más grande de Chile: Belleza interior en Tricot

La ropa interior es mucho más que una prenda básica: Es la primera capa que usamos cada día y la que nos acompaña en todo momento, por eso elegirla bien hace la diferencia. Tricot lo tiene claro y por eso ofrece una propuesta amplia, variada y pensada para todas las mujeres, con orgullo de contar con La corsetería más grande de Chile.

Hoy la corsetería ya no es solo comodidad: También es estilo, tendencia y personalidad. Cada mujer busca algo distinto y en Tricot hay opciones para todos los gustos. Entre los sostenes se pueden encontrar los clásicos push up, perfectos para realzar; los bralette, que combinan comodidad y frescura; los modelos sin relleno, pensados para un look más natural; y los de encaje, ideales para quienes quieren darle un toque especial a su día.

Lo mismo pasa con los calzones: Hay de tiro alto para un calce cómodo, colaless y tangas para looks más jugados, bikinis que nunca fallan y pantaletas clásicas que funcionan para todos los días. La idea es que cada mujer pueda elegir lo que le acomode mejor, sin presiones ni reglas.

Un punto fuerte de esta temporada es la Black Collection , que destaca por sus diseños en negro, un color que siempre está de moda y que se adapta a cualquier ocasión. Es una propuesta que combina elegancia y simpleza, pensada para mujeres que quieren sentirse seguras sin dejar de lado el estilo.

La belleza interior no se trata de encajar en un molde, sino de tener opciones que acompañen diferentes cuerpos, edades y estilos de vida. Tricot busca que todas las mujeres se sientan cómodas y representadas, y por eso han reunido una de las colecciones más grandes y diversas del país.

Desde un sostén push up hasta un bralette liviano, pasando por calzones clásicos o una tanga más atrevida, la colección invita a elegir con libertad. Porque no hay una sola manera de vivir la moda íntima: cada mujer tiene la suya y todas son válidas.