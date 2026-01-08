Luis Vergara, jefe de Medicina Deportiva UC CHRISTUS: “Hacer ejercicio no es sólo por un tema estético: es para tener salud, bienestar y calidad de vida”

Si los chilenos tuviéramos más conciencia de que movernos hoy puede incidir dramáticamente en qué tan buena será nuestra vejez, quizá no tendríamos una cifra de sedentarismo tan alarmante, con apenas un tercio de la población que declara hacer ejercicio de forma constante.

“Cuando llegan pacientes de edad media (a partir de los 40 años) y me dicen que su objetivo es bajar grasa y verse mejor, les digo que vamos a partir con lo más importante, que es que logren llegar a los 80 años autovalentes, que puedan ir al baño solos, caminar y hacer sus cosas”, describe el doctor Luis Vergara Gutiérrez, jefe del Programa de Medicina Deportiva y Ciencias del Ejercicio de UC – CHRISTUS.

En este departamento de especialidad de la Universidad Católica, un equipo compuesto por médicos deportólogos, traumatólogos, nutricionistas, kinesiólogos y psicólogos deportivos trabajan día a día con deportistas de alto rendimiento –de hecho, tienen un programa especial para quienes quieren preparar una carrera como el Ironman, que este año se desarrollará en Pucón el domingo 11 de enero– y con personas que realizan deporte constante, pero también con quienes buscan partir de cero en el mundo del movimiento.

“Es verdad que la medicina deportiva se vincula mucho al alto rendimiento: estamos en el Ironman, con los deportistas de las distintas ramas del Club Deportivo UC, con el primer equipo de fútbol y vemos a muchos deportistas del Comité Olímpico. Pero también tenemos un rol muy importante en la salud pública, que es hacer frente al problema del sedentarismo, que repercute en el desarrollo de enfermedades crónicas y en gastos de salud que podrían utilizarse tanto en prevención como en otras áreas”, explica el doctor Vergara.

De ahí que la invitación de Vergara, uno de los primeros médicos deportólogos en Chile y máster en Nutrición Deportiva, sea a considerar esta rama de la medicina como parte de nuestra agenda de prevención de enfermedades, ya que el ejercicio puede ser tan efectivo como un medicamento en el tratamiento de ciertos cuadros, siempre y cuando se haga de forma consciente, vigilada y bajo parámetros establecidos.

"Hay muchas personas sedentarias, especialmente de las generaciones mayores, que ven el ejercicio como algo negativo", advierte el doctor Luis Vergara. FOTO: Pedro Rodríguez.

“Cuando hay patologías crónicas como hipertensión arterial, diabetes o sobrepeso, el ejercicio pasa a ser como un medicamento que hay que prescribir con una frecuencia, una dosis y una duración del tratamiento. Es como un antibiótico, que se debe tomar por siete días, porque si lo tomas cinco no hace efecto, y si lo tomas 14, tiene efectos adversos”, ejemplifica el especialista.

Ese ejercicio debe ser prescrito especialmente considerando la edad, la condición física y la naturaleza de la enfermedad del paciente. “Pero un problema que tenemos a nivel país es que los médicos no están formados en medicina del deporte. Por eso, en vez de prescribir, convierten el ejercicio en un consejo, pero no en una indicación por escrito, como si fuera una orden médica: decir ‘salga a correr’, ‘salga a caminar’ es algo muy vago”, advierte Vergara.

–Más allá de la falta de tiempo y de la rutina, ¿por qué nos cuesta tanto hacer ejercicio?

–Porque hay muchas personas sedentarias, especialmente de las generaciones mayores, que ven el ejercicio como algo negativo. Recuerdo que mi papá y mi abuelo pedían certificados médicos para eximirse de educación física, porque los profesores en esa época estaban orientados en buscar rendimiento. ¿Qué pasó entonces? Que muchos lo asociaron a sufrir, a pasarlo mal, a terminar desmayados o vomitando. Y hay que cambiar esa mentalidad, porque el ejercicio no sólo es algo bueno: es algo necesario. Así como comemos y dormimos, tenemos que movernos.

Más ejercicio = más fuerza y salud mental

Si pudiéramos hacer un resumen sobre la importancia del ejercicio, el doctor Luis Vergara lo diría de esta forma: “Hacer ejercicio no es sólo por un tema estético: es para tener salud, bienestar y calidad de vida”. Nosotros tratamos de que todos nuestros pacientes se muevan: que paseen al perro, que hagan pausas activas en el trabajo, que suban por la escalera. Eso es moverse. La mayoría de mis pacientes son personas que no se mueven, que tienen la intención de hacerlo, pero no saben cómo”, cuenta.

Estas personas, explica, se dividen en dos grupos: los pacientes sanos y quienes tienen patologías. En los sanos, la idea es indicarles principalmente acciones que los motiven, que sean entretenidos y los recarguen de energías. Puede ser una actividad competitiva, como la práctica de un deporte, o una no competitiva, como ir al gimnasio. En los enfermos, en tanto, se necesita evaluar qué ejercicios son los mejores para enfrentar las distintas patologías.

A ambos perfiles los une un beneficio en común: si hay algo a lo que debemos hacer frente siempre es la pérdida de masa muscular, que comienza a partir de los 35 años. “Si empezamos a entrenar ese músculo desde la niñez, la pérdida no será tan pronunciada”, dice.

Este último mensaje es clave: el ejercicio debe cultivarse desde temprana edad, y ese hábito debiera estar acompañado de políticas públicas que lo fomenten.

La medida de una hora obligatoria de actividad física en los colegios es un avance, dice el doctor Luis Vergara, “porque si no tienen esa hora en la escuela, no la tendrán en la casa". FOTO: Ministerio de Salud

“Mucha gente dice que no vale la pena invertir en esto porque es un tema casi perdido. Pero este es un fenómeno integral: no podemos decirle a la gente que salga a hacer ejercicio a las calles, a las plazas, si no hay plazas, están en mal estado o hay inseguridad. Tiene que ir de la mano con algo tan simple como que el mobiliario urbano esté adaptado para el movimiento. Con que, si voy a salir a correr, haya lugares para hidratarme”, explica.

En ese sentido, la medida de una hora obligatoria de actividad física en los colegios es un avance, dice, “porque si no tienen esa hora en la escuela, no la tendrán en la casa. Los niños aprenden por imitación. Si los papás no se mueven, ellos tampoco”.

Otra correlación muy importante en estos tiempos es la del ejercicio y salud mental. “Todos quienes hacemos ejercicio sabemos que, cuando uno entrena, se bota el estrés, se duerme y descansa mejor”, dice el doctor Luis Vergara.

Pero no es sólo eso, asegura. Los últimos estudios muestran que los ejercicios de fuerza liberan por parte de los músculos sustancias llamadas mioquinas, que actúan a nivel cerebral disminuyendo la degeneración del sistema nervioso y el riesgo de demencia, junto con prevenir trastornos ansiosos y depresivos.

“Hay algo importante aquí”, acota el especialista. “Todas las recomendaciones hablan de hacer 150 minutos de ejercicio a la semana. Mucha gente dice: no tengo una hora para hacer ejercicio. Pero se sabe que cinco, diez minutos, ya provocan un impacto a nivel de salud mental”.

¿Es necesario sí o sí ir a un gimnasio? Para nada, asegura. “Uno puede empezar haciendo pesas en casa, con un mini gimnasio de bajo costo, con bandas. No es necesario comprar máquinas carísimas. Con una botella plástica a la que se le echa agua o arena se puede empezar”.

Aquí, lo vital son las rutinas de fuerza, dice Vergara. “Sobre eso uno puede agregar ejercicio aeróbico, sería trotar, bicicleta, elíptica, lo que tú quieras, pero que sea un complemento a lo que es la fuerza”.

¿Quieres prepararte para un Ironman?

Tener una asesoría médica cuando se quiere enfrentar un desafío físico tan importante como participar de un Ironman es indispensable para cuidar la salud.

“Es vital realizar una evaluación médica para descartar riesgos, especialmente cardiovasculares”, explica el doctor Luis Vergara. “Se realizan electrocardiogramas, tests de esfuerzo y en algunos casos un escáner al corazón para que el riesgo de muerte súbita no exista o sea el menor posible”.

La idea es empezar esta preparación entre seis meses a un año antes de competir. “Si están partiendo el año, esta temporada 2026 se puede partir haciendo chequeos y evaluaciones, y ver al nutricionista después de las vacaciones para después ajustar todos los parámetros, porque es una preparación de largo aliento”, finaliza.