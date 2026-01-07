SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    El triatlón más importante de Sudamérica: los beneficios detrás del Ironman 70.3 de Pucón

    Las figuras internacionales y nacionales que participarán de la competencia provocan alta expectación en la zona.

    Por 
    Diego Donoso
    Barbara Riveros celebra el tercer lugar durante el Ironman de Pucón 2024. (Foto: Photosport) SEBASTIAN MIRANDA/PHOTOSPORT

    El Ironman de Pucón 2026 se realizará el domingo 11 de enero y reúne en la Región de la Araucanía a destacados triatletas, lo que potencia el interés en la zona durante el evento.

    Por primera vez la carrera será federada gracias una alianza entre el Club Deportivo Universidad Católica y la Federación Chilena de Triatlón. Gracias a ello, la competencia dará cupos clasificatorios al Mundial Multisport de la World Triathlon, que será en Abu Dabi el próximo año.

    Dentro de los nombres internacionales que destacan están los estadounidenses Drew Schellenberger, Brad Bischoff y Robbie Deckard, además del argentino Luciano Taccone. La presencia nacional correrá por Vicente Trewhela, Martín Baeza, Martín Ulloa, Nicolás Sáez, Benjamín Adriazola, Ángel Ruiz y Diego Moya, quien fue el vencedor del 70.3 de Valdivia.

    Los beneficios que deja el Ironman de Pucón

    Sebastian Miranda

    El triatlón no solo enmarca un hito para el deporte nacional, sino que también brinda beneficios económicos para diferentes sectores productivos de la zona. Incluso, el Ironman genera una fuerte demanda en los hoteles y se espera que alcance una ocupación del 90% en el sector.

    Para el gerente general del Club Deportivo UC, Jaime Retamal, la competencia ha trascendido su dimensión deportiva para convertirse en un pilar económico para la ciudad de Pucón y la Región de la Araucanía. “El sector turístico, hotelero, gastronómico, comercial y de servicios experimentan importantes utilidades y múltiples beneficios durante toda la semana en que se desarrolla la competencia, inyectando vitalidad a la economía local, dinamizando la generación de puestos de trabajo y dejando una serie de externalidades positivas”, destacó.

    Según proyecciones del Club Deportivo Universidad Católica (UC), el aporte financiero a la ciudad y sus alrededores alcanzaría los US$ 10 millones. Lo anterior, gracias a cómo se potencia la zona con el flujo de competidores y tuirstas.

    Por su parte, el presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía (Achiga), Máximo Picallo, resaltó el valor de este tipo de eventos para la actividad local: “Los grandes eventos deportivos y culturales a lo largo de todo Chile se han convertido en grandes aliados del comercio y del turismo. Esto cobra más fuerza durante el verano, donde eventos como el Ironman de Pucón dan inicio a una temporada clave para restaurantes y la industria gastronómica”.

