Con Riveros y Moya presentes: el Ironman 70.3 de Pucón será federado y entregará cupos para el Mundial Multisport

Con Riveros y Moya presentes: Ironman 70.3 de Pucón será federado y entregará cupos para el Mundial Multisport.

El Ironman 70.3 de Pucón, programado para el domingo 11 de enero, será por primera vez un evento federado, tras una alianza entre el Club Deportivo Universidad Católica y la Federación Chilena de Triatlón. Con ello, la competencia podrá otorgar cupos clasificatorios al Mundial Multisport de la World Triathlon, que se disputará en Abu Dabi el próximo año.

El cambio marca un hito para la tradicional carrera, que contempla 1.900 metros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y 21 kilómetros de trote. “La federación del evento y los cupos para el Mundial Multisport marcan un paso importante en la evolución de la carrera”, afirmó Christian Martin, director de la prueba.

Barbara Riveros durante el Ironman de Pucón 2024. SEBASTIAN MIRANDA/PHOTOSPORT

Élite confirmados

La edición 2026 reunirá a un cuadro relevante de deportistas internacionales y nacionales. Entre los hombres destacan los estadounidenses Drew Schellenberger, Brad Bischoff y Robbie Deckard; el argentino Luciano Taccone; y los chilenos Vicente Trewhela, Martín Baeza, Martín Ulloa, Nicolás Sáez, Benjamín Adriazola y Ángel Ruiz, junto a Diego Moya, reciente vencedor del 70.3 de Valdivia.

En la competencia femenina estarán la actual campeona Cecilia Pérez, de México, la argentina Romina Biagioli y la estadounidense Kirsten Kasper, además de las chilenas Francisca Garrido y Macarena Salazar. También regresará Bárbara Riveros, seis veces ganadora en Pucón.

“Contar con un grupo de este nivel consolida a Pucón como una de las carreras más competitivas de la región”, indicó Felipe Van Wyngard, encargado deportivo del certamen.

Cambios

La organización anunció un nuevo ingreso a la meta, que trasladará la llegada de los deportistas desde Parque Los Boldos hacia el sector de Los Boteros, con el objetivo de mejorar la circulación en el tramo final.

Como parte del programa del domingo, la Fuerza Aérea de Chile confirmará la presencia de los Halcones, quienes realizarán una exhibición de acrobacia aérea al mediodía, en paralelo a la ceremonia de premiación. “Será un momento especial para el público y un cierre distinto para la jornada”, señaló Juan Pablo Arias, jefe de Producciones Deportivas del CDUC.