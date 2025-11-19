El Ironman 70.3 de Pucón abre cupos gratuitos para deportistas con discapacidad.

El Club Deportivo Universidad Católica informó que destinará 20 cupos gratuitos para deportistas con discapacidad en la edición 2026 del Ironman 70.3 de Pucón, una de las competencias de triatlón más relevantes del calendario. La iniciativa busca reforzar la inclusión dentro de un evento que cada año congrega a miles de participantes nacionales y extranjeros.

Según explicaron desde la organización, los cupos estarán disponibles exclusivamente para atletas con algún tipo de discapacidad. Para participar por los cupos reservados, los deportistas pueden compartir sus antecedentes a infoironman@cduc.cl hasta mediados de noviembre.

El Ironman de Pucón es en enero.

Francisco Urrejola, presidente del CDUC, subrayó que el objetivo es facilitar el acceso a una competencia históricamente exigente. “Nuestra misión es consolidar el deporte como un espacio inclusivo para todos. Queremos que cada deportista, sin importar sus desafíos, pueda ser parte de experiencias significativas y únicas como el triatlón de Pucón”, señaló.

El Ironman 70.3 se realizará el domingo 11 de enero, manteniendo su tradicional circuito que combina natación en el lago Villarrica, ciclismo por la ruta hacia Curarrehue y trote por la península de Pucón. La prueba, considerada un emblema del verano deportivo en Chile, ha sido reconocida por su capacidad organizativa, su impacto en la zona y los paisajes que rodean el recorrido.

Con la incorporación de cupos exclusivos para deportistas con discapacidad, la organización busca ampliar la base de participantes y reforzar el carácter inclusivo de un evento que año a año agota inscripciones.