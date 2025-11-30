Diego Moya se impone en el Ironman 70.3 de Valdivia y Bárbara Riveros también entra al podio

Diego Moya y la argentina Romina Biagioli se quedaron con los triunfos en la segunda edición del Ironman 70.3 de Valdivia, evento que en esta ocasión reunió a más de 2 mil participantes este domingo.

La competencia, que contempló 1.900 metros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y 21,1 de trote, coronó a al atleta chileno como ganador de la categoría masculina con un tiempo de 03:35:30. El argentino Luciano Taccone llegó segundo con 03:36:13, mientras que el estadounidense Colin Szuch, que llegaba como defensor del título, cerró el podio con 03:37:14.

En mujeres, Biagioli se impuso con un crono de 04:08:10. La francesa Nikita Paskiewiez obtuvo el segundo lugar (04:09:10) y la chilena Bárbara Riveros terminó tercera con 04:11:04.

El Ironman 70.3 se desarrolló con éxito en Valdivia.

El evento comenzó a las 09:15 con la largada de los triatletas elite y dio paso al desafío para los 2.200 inscritos que recorrieron Valdivia y, en el tramo de ciclismo, también las comunas de Máfil y San José de la Mariquina.

Tras la meta, Moya destacó la exigencia del circuito y el apoyo del público. “Tenía que ir muy tranquilo y calmar la mente. Necesitaba el apoyo de la gente y, cuando tenía la victoria asegurada, pude celebrarlo. Corrí muy rápido, con números ambiciosos, y ahora toca prepararse para lo que viene”, señaló.

Biagioli, en tanto, reconoció que no esperaba quedarse con el primer lugar. “Hubo un momento en que la carrera se apretó, pero me sentía bien y era la instancia para acelerar. La estrategia funcionó. Me voy feliz de haber ganado en una ciudad hermosa y con tanto apoyo”, afirmó, adelantando que en 2026 evaluará disputar su primer Ironman completo en Chile.

Además de las categorías elite, el evento entregó cupos al Mundial en diversas categorías Age Group. También se realizó la competencia de postas, con equipos de tres deportistas que completaron cada tramo de la carrera.

Con su segunda versión finalizada, el Ironman 70.3 se proyecta como antesala del primer Ironman de distancia completa que se realizará en Chile en noviembre de 2026, instancia en la que coexistirán ambas pruebas. Será el debut de la carrera entera y la tercera edición del 70.3.