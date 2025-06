Minis plisadas: el toque ondero que se adueña de la temporada

Hay prendas que vuelven cada cierto tiempo, pero hay otras que nunca se van. Las minis plisadas, por ejemplo, están viviendo uno de sus mejores momentos. Frescas, versátiles, con actitud y mucha onda, esta temporada se reinventan con colores vibrantes, diseños originales y esa vibra urbana que las hace tan irresistibles. En Tricot ya están disponibles en distintos estilos a solo $9.990, lo que las convierte en un must para renovar tu clóset sin romper el bolsillo.

Estas faldas no solo son un guiño a los uniformes escolares o a los looks de los 2000 -que sí, están de regreso con fuerza-, sino también una muestra de cómo una prenda puede adaptarse a diferentes estilos y personalidades. En su versión actual, las minis plisadas se alejan del molde clásico y llegan cargadas de color, con telas que aportan movimiento, y cortes que estilizan sin esfuerzo. Desde verdes intensos hasta grises más sobrios, cada diseño permite jugar con el look y adaptarlo según el mood del día.

Una de las gracias de esta tendencia es que no tiene reglas. Puedes llevar una mini plisada con una chaqueta oversized y zapatillas chunky para un outfit callejero y con actitud, o combinarla con un top más ajustado y botines para un look de noche más elevado. ¿Frío en las mañanas? Agrégale unas pantys o medias largas y listo. Las capas siempre suman y este tipo de falda se presta para jugar con texturas, contrastes y accesorios.

Otra gran ventaja es que funcionan en todas las edades. No es una prenda exclusiva de adolescentes ni de un solo estilo. Una mini plisada negra o en tonos neutros puede ser elegante y sobria si se lleva con una blusa estructurada y un abrigo largo. Mientras que una en tono fucsia, verde lima o con cuadros puede darle vida a un look más relajado, juvenil y lleno de personalidad. Todo depende de cómo la combines y de lo que quieras expresar.

Además, las faldas plisadas son muy cómodas. No aprietan, se adaptan bien al cuerpo y generan ese efecto de movimiento que estiliza. Si a eso le sumas que ahora están a $9.990 en Tricot, es difícil no tentarse. Es el tipo de prenda que, una vez que la pruebas, se convierte en parte de tu rotación semanal.

En redes sociales ya se puede ver cómo influencers y celebridades están dándole su toque personal a esta tendencia. Hay quienes las usan con poleras gráficas y cinturones anchos para marcar la cintura, otras con sweaters de punto metidos dentro de la falda, y muchas optan por mezclar estampados sin miedo, combinando cuadros, rayas o incluso brillos con absoluta libertad. La idea es divertirse, probar, y encontrar esa mezcla que hable de ti.

Lo mejor de todo es que esta moda no se va a ninguna parte. Las mini plisadas llegaron para quedarse, y con el cambio de temporada son una excelente opción para renovar el clóset con algo distinto, juvenil y versátil. No importa si tu estilo es más clásico, sporty, elegante o ecléctico: siempre hay una forma de hacer que esta prenda funcione.