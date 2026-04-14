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    Revive el capítulo 1 de “Caja abierta”, nuevo programa que aborda los desafíos de la protección social en Chile

    En este primer episodio, Marcelo Forni, presidente del directorio de Cajas de Chile A.G., y los diputados Luis Cuello (PC) y Fernando Ugarte (REP), analizan las grandes tareas que se tomarán la agenda 2026 en materia de seguridad social: entre ellas, reducir la informalidad laboral, impulsar el empleo y fortalecer la colaboración del Estado con instituciones privadas para mejorar la calidad de vida de las personas.

    Por 
    La Tercera

    2026 marca un año de cambios: un nuevo gobierno y la renovación de la Cámara de Diputados y parte del Senado han abierto también el establecimiento de nuevos compromisos en materias vitales para el país.

    Una de ellas es la protección social, tema central del primer capítulo de “Caja abierta”, un nuevo espacio de Radio Duna y La Tercera realizado en conjunto con Cajas de Chile A.G., que busca instalar en la discusión pública los grandes desafíos que hoy tiene el sistema de seguridad social en Chile.

    En este primer episodio, Marcelo Forni, presidente del directorio de Cajas de Chile A.G., marcó la hoja de ruta de la conversación: estamos pasando por una compleja transición demográfica, que se suma a la precarización laboral y a una caja fiscal alicaída.

    En ese contexto, la protección social se vuelve un tema fundamental, y el trabajo de las cajas de compensación, instituciones de derecho privado sin fines de lucro cuya principal función es complementar los beneficios sociales del gobierno, también se torna muy relevante.

    “El año pasado hicimos una encuesta con CADEM, en la que el 54% de los chilenos declaró que no se sienten protegidos por el sistema”, expuso Forni a propósito de la necesidad de fortalecer este pilar de apoyo a las y los trabajadores, que además de entregar beneficios en el día a día -como descuentos en bencina y gas, útiles escolares, copago cero en exámenes y telemedicina gratuita-, administra los llamados “créditos sociales”, que otorgan préstamos a personas que habitualmente no tienen cabida en la banca tradicional o están en Dicom.

    “El 60% de quienes reciben este beneficio ante una emergencia no tiene dónde recurrir”, explico Forni sobre la importancia de esta prestación.

    Combate a la informalidad

    En el segundo bloque de “Caja abierta”, llamada “Box populi”, los diputados Luis Cuello (PC) y Fernando Ugarte (REP) ambos integrantes de la Comisión del Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, hablaron de los temas legislativos que marcarán la agenda 2026; entre ellos, el combate a la informalidad, que alcanza hoy a aproximadamente un 27% de trabajadores que realizan actividades productivas, pero que quedan al margen de cualquier beneficio de protección social.

    Dentro de los temas que preocupan a ambos parlamentarios, además, están el robustecimiento del sistema de salud, la implementación de la Reforma de Pensiones, el fortalecimiento de la PGU y, principalmente, el impulso al empleo, después de 38 meses con una tasa de desocupación en torno al 8%.

    En este escenario, los diputados destacaron el trabajo de las Cajas de Compensación como entes privados sin fines de lucro que apoyan la labora del Estado, y relevaron la importancia de incluir dentro de los temas de protección social mecanismos para incentivar el ahorro y la educación financiera.

    No te pierdas en este video el primer episodio de Caja Abierta, cuyo segundo capítulo se estrenará por Duna el sábado 25 de abril, a las 9:00 horas, y por Latercera.com el lunes 27 de abril a las 9:30 horas.

    Más sobre:Caja AbiertaCajas de ChileProtección socialCajas de compensaciónDesempleoAhorrobranded_pulso

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